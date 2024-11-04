Herkesin ‘DAVA’sı olacak

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BİRLİK ve beraberlik mesajları veren Özcan, 16 Kasım’da partinin resmen kurulacağı müjdesini verdi: “DAVA Partisi Almanya’da tarih yazmaya hazırlanıyor. Almanya’da yaşayan yabancıların karşılaştığı sorunlara çözümler üreteceğiz. Eğitim, inanç özgürlüğü, aile yapısının korunması, çocuk hakları gibi sosyal hizmetler alanında projelerimizi hazırladık. Bir yandan da seçim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 16 Kasım’da partimiz resmi olarak kurulacak ve teşkilatlanma çalışmalarımıza hız vereceğiz. DAVA Partisi olarak sadece Müslüman Türk toplumunun sorunlarına değil, Almanya’da yaşayan 80 milyon insanın sosyal, siyasal ve ekonomik problemlerine çözüm üretmek amacıyla buradayız.” dedi.



Almanya’daki yabancı toplumun iş gücü potansiyeline ve siyasette doğru insanları bir araya getirerek güçlenmenin önemine değinen Özcan, konuşmasının sonunda halkla daha sık bir araya gelme ve toplumun sorunlarını dinleyip çözümler üretme sözünü verdi. Almanya’daki tüm kesimlere ulaşmayı amaçladıklarını ve partinin her zaman mazlumun yanında olacağını ifade eden Özcan, “Biz, Almanya’daki herkes için buradayız” diyerek sözlerini noktaladı.