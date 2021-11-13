Herkesin ‘batar’ dediği Getir şimdi de Almanya’yı fethediyor

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* Getir’in kuruluş hikâyesi nedir?

Getir 2015 yılında İstanbul’da kuruldu. Herkes bize, başlangıçta ‘batar’ dedi. Batmamız için gün sayanlar oldu. Son 4-5 yıl Türkiye’nin en zor zamanlarıydı. Darbe girişimi olmuştu. Ama biz hedefimizden vazgeçmedik ve işleri büyütmeye devam ettik. Yaptığımız işin ana fikri süpermarket ürünlerini 10 dakikada ayağınıza getirmek üzerine kurulu. Ben şirketimizin yüzde 70’ini teknoloji, yüzde 20’sini lojistik ve yüzde 10’unu perakende satış olarak tanımlıyorum.

* Pandemi şirketin büyümesinde etkili oldu mu?

Salgın 2020’de dünyayı sardı. Ancak Getir, sanılanın aksine pandemiyle büyüyen bir şirket değil. Pandemi döneminde bizim işimizi klonlamaya başladılar. İlk kopyalayanlar Alman şirketleri oldu. Berlin’den iki marka çıktı.

9 ÜLKE 71 ŞEHİR

* Yurt dışına açılmanız ne zaman oldu?

2021 yılı ocak ayında Londra’da ilk şubemizi açtık. Mayıs ayında Hollanda, haziranda Almanya ve Fransa, ardından İspanya ve Portekiz pazarına girdik. Şu anda güncel olarak ise Chicago’dan başlayarak ABD pazarına açılıyoruz. 9 ülke 71 şehir oldu.

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* Getir’in, Almanya pazarındaki hedefi ve büyüme stratejisi nedir?

Almanya Avrapa’nın en önemli ülkelerinden biri. Birincisi nüfusu çok büyük, ikincisi gayrisafi mili hasılası çok yüksek. Üçüncüsü ise bizi klonlayan şirketler Almanya’da. Dolayısıyla Almanya’da başarılı olmaya geldik. İyi bir başlangıç yaptık. Berlin’de ve sonra Hamburg’da şube açtık. Yeni şehirler de eklenecek. Burada 3.5 milyona yakın bir Türk nüfusu var. Bu Türk nüfusunun desteğini de arkamızda görmek istiyoruz.

* Her yerde görünür bir reklam ve tanıtım kampanyanız var. Pazarlama ve tanıtım stratejiniz bunun üzerine mi kurulu?

Ana stratejimiz kulaktan kulağa yayılması ve müşterinin memnun olması. 10 dakikada bir ürün geldiğinde ve taze geldiğinde müşteri memnun oluyor ve bunu etrafına anlatmak istiyor. Bütün dünyada böyle. Biz dış reklamlarla görünürlüğümüzü yapıyoruz ve dijital reklamlar da bizim için çok önemli. O şehirde veya ülkedeki yayılmamız belli seviyeye gelince de televizyon reklamlarına çıkıyoruz. Ne kadar operasyon yapıyorsak o kadar reklam yapıyoruz ve bu ikisi dengeli gidiyor.

GENELE HİTAP EDECEĞİZ

* Almanya’daki 3.5 milyon Türk vatandaşını, burada pazara girişte bir basamak olarak görüyor musunuz?

Almanya’daki Türkler, buradaki toplumla güzel bir şekilde kaynaşmış durumda. Buradaki Türkler arasında Getir‘in bilinirliği var. Biz genele hitap edeceğiz. Türk toplumu da bunun bir parçası.

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* Önümüzdeki yılda Almanya’daki hedefiniz nedir? Almanya’da kaç şehirde Getir‘i görebileceğiz?

Önümüzdeki yıl 20 şehir hedefimiz var. İngiltere’de Londra’da başladık. Bugün 10 ay içinde 20 şehre gittik. Almanya’da da gelecek yıl 20 şehir gibi bir hedefimiz var.

* Almanya’da sadece süpermarket hizmetiyle mi yer alacaksınız yoksa Getir yemek hizmetinizi de sunacak mısınız ?

Bizim alameti farikamız 10 dakikada süpermarket ürünlerini eve götürmek. Bunu da dünyada ilk yapan ve icat eden şirketiz. Dolayısıyla önceliğimiz alameti farikamızı gittiğimiz ülkelerde oturtmak. Bir taraftan da Türkiye’de Getiryemek işi dahil 6 iş alanımız var. Zaman içinde bakacağız. Bunlar arasında Türkiye’den çıkmaya uygun ve gittiğimiz ülkede ihtiyaç varsa o ülkeye götüreceğiz. Ancak bugünden Getiryemek’i başka ülkeye götüreceğiz diyemem.

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* Getir’in borsaya açılmak gibi bir planı var mı?

Bunu planlamadık. Cirolar arttıkça, şirket büyüdükçe halka açılmak kaçınılmaz olacaktır. Ama şimdi öyle bir hedef koymuyoruz. Biz işimizi yapalım. Halkın teveccühü ve fiyatlama şartlarına göre netlik kazanır.