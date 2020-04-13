Herkese var onlara yok!

ALMANYA’da koronavirüs krizi nedeniyle genelevler kapandı. Genelev kadınlarının haklarını savunan Karo derneği yöneticisi Hannah Drechsel devletin başka sektörlere kısa çalışma parası veya faizsiz kredi gibi mali yardım yaparken, hayat kadınlarını bu yardımların dışında bırakmasını eleştirdi. Drechsel, “Durum çok ciddi. Bu kadınların bir birikimi yok. Daha çok borcu var. Çoğunun sağlık sigortası bile yok” dedi. Hayat kadınlarının büyük çoğunluğunun Doğu Avrupa ülkelerinden geldiğine işaret eden Drechsel, bir geliri olmadan bu kadınların yaşayamayacağı ve kaçak fahişeliğe zorlanacağı uyarısında bulundu.