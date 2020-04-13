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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Herkese var onlara yok!

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Almanya’da birçok sektörde olduğu gibi genelevler de koronadan nasibini alarak kepenk kapattı. Ancak devletin birçok sektörde yaptığı mali yardımlar hayat kadınlarına yapılmıyor.

ALMANYA’da koronavirüs krizi nedeniyle genelevler kapandı. Genelev kadınlarının haklarını savunan Karo derneği yöneticisi Hannah Drechsel devletin başka sektörlere kısa çalışma parası veya faizsiz kredi gibi mali yardım yaparken, hayat kadınlarını bu yardımların dışında bırakmasını eleştirdi. Drechsel, “Durum çok ciddi. Bu kadınların bir birikimi yok. Daha çok borcu var. Çoğunun sağlık sigortası bile yok” dedi. Hayat kadınlarının büyük çoğunluğunun Doğu Avrupa ülkelerinden geldiğine işaret eden Drechsel, bir geliri olmadan bu kadınların yaşayamayacağı ve kaçak fahişeliğe zorlanacağı uyarısında bulundu.

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