Herkes sırasını beklerken, onlar İtalya’dan gelip aşı oldu

VATANDAŞLAR tarafından büyük tepkiyle karşılanan olay, Forte Village menejerinin otel reklamını yapmak üzere katıldığı bir televizyon programında Münih’teki aşılamadan söz etmesi üzerine ortaya çıktı. Otel menajerinin İtalya’da kendilerine sıra gelmediği için Münih’teki aşı organizasyonunu yapmak durumda kaldıklarını söylemesi dikkati çekti. Konunun Alman medyasına yansıması üzerine inceleme başlatan ilgili kurumlar, Münih Havaalanı’ndaki Hilton otelinde hazırlanan özel bölümde İtalyan otelcilerin aşı olduğunu tespit etti. Otelden yapılan açıklamada da aşı iddiaları doğrulanarak, otel müşterilerinin sağlıklı tatil yapabilmelerine imkân sağlamak üzere başlatılan pilot proje kapsamında İtalyan otelcilere BioNTech aşısı vurulduğu belirtildi.



DR. BECKENBAUER YAPMIŞ

Almanya’da aşı öncelik sırasının kaldırılmasından önce 21 Mayıs’ta gerçekleşen aşılama olayının izini süren Bavyera Hekimler Birliği, zenginlerin doktoru olarak bilinen Udo Beckenbauer’a ulaştı. Aşıları yaptığını kabul eden Dr. Beckenbauer, sözleşmenin kendisiyle İtalyanlar arasında olmadığını, gelen talep üzerine Hilton oteline giderek aşıları yaptığını söyledi. Aşıları yapmadan önce konunun yasalara uygun olup olmadığını hukukçulara danıştığını belirten Dr. Beckenbauer, herhangi bir sakınca görmeyince aşı uygulamasına katıldığını açıkladı. Doktor hakkında soruşturma başlatan Bavyera Hekimler Birliği, aşı dozlarının nereden temin edildiğini bulmaya çalışıyor. Diğer yandan hukuksuzluk tespit edildiği takdirde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.