Herkes destekliyor... Meclis ne karar verecek?

KOALİSYON ortakları CDU/CSU ve SPD ile muhalefet partileri Sol Parti ve FDP de öneriye destek verdi. Başbakan Angela Merkel, anayasadan ‘ırk’ kelimesinin çıkarılması tartışmalarına açık olduğunu söyledi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bu konuda ‘düşünmeye değer gerekçeler’ geldiğini vurguladı. Federal İçişleri Bakanı Seehofer (CSU) tartışmaya kapalı olmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD) toplum ve meclis tarafından geniş destek görürse, ırk kelimesinin çok hızlı biçimde anayasadan çıkarılabileceğini söyledi. 1949’da kabul edilen Alman Anayasası’nın herkesin yasalar önünde eşit olduğunu güvence altına alan 3’üncü maddesi şöyle: “Hiç kimse cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz.” Anayasanın bu maddesinde yer alan ırk kelimesinin kaldırılarak, yerine etnik kökeni veya kökeni sözcükleri öneriliyor.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck ile Schleswig Holstein Eyalet Meclisi Yeşiller Grup Başkanvekili Aminata Toure, bir gazeteye yazdıkları ortak makalede, “Irklar yoktur, insanlar vardır” diyerek, insanları alt kategorilere ayıran ırk kavramının anayasadan çıkarılmasını talep etmişti.

Fransa’da meclis, 2 yıl önce ırk kelimesinin anayasadan çıkarılmasını onayladı ve anayasanın, “Hangi köken, ırk veya dinden olursa olsun herkes yasalar önünde eşittir” yazan 1’inci maddesi, “Hangi cinsiyet, köken veya dinden olursa olsun, herkes yasalar önünde eşittir” olarak değiştirildi. Almanya’da anayasa değişikliği için Federal Meclis ve Federal Konsey’in üçte iki çoğunluğu gerekiyor.