Herkes daha fazla mülteci istiyor, son söz Seehofer’de

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Moria kampından sadece 150 kadar çocuğun alınmasını çok az buldu. 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde SPD başbakan adayı da olan Scholz “Sayı daha fazla olmalı” diyerek Seehofer’i hedefine aldı. Seehofer, cuma günü yaptığı açıklamada 10 Avrupa ülkesiyle birlikte toplam 400 kadar refakatsiz çocuğu kabul edileceğini söylemiş, Almanya’nın alacağı sayıyı da 100 ile 150 olarak duyurmuştu. Scholz, 400 çocuğun Avrupa’ya getirilmesinin ancak bu büyük dramı ortadan kaldırmak için atılan ilk adım olarak görmek gerektiğini belirterek “Çok net olarak daha önemli adımlar atılmalı. Almanya da Avrupa ile birlikte hareket etmeli ve daha fazla mülteci almalı” dedi. Scholz, diğer Avrupa ülkelerinin birlikte hareket etmelerinin öneminin de büyük olduğunu söylerken, bunun Almanya’nın yardım etmesi için bir şart olarak görmemek gerektiğini vurguladı. Scholz, böylece diğer Avrupa ülkelerinin tutumlarına bakmaksızın Almanya’nın tek başına da olsa mülteci alması gerektiğinin altını çizdi. Scholz “Bölgeye yardımımızın ulaşması lazım. Her halükarda bizim hazır olmamız gerekiyor” dedi.





SPD KOALİSYON ORTAKLARIYLA GÖRÜŞECEK

SPD Eş Genel Başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans da hükümetin mülteci kabulü konusunda harekete geçmesini istedi. İki eş genel başkan federal hükümet ortakları CDU-CSU liderleriyle yapacakları koalisyon toplantısında konuyu masaya taşıyacaklar. SPD yönetimi Almanya’nın en kısa sürede hem yerinde yardım etmesini hem de mülteci kabul etmesini istiyor. Koalisyon ortakları CDU/CSU içinde de Almanya’nın mülteci konusunda daha fazla çaba harcamasını isteyenlerin sayısı fazla. Seehofer’in hem kabine hem de partili arkadaşı Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Almanya’nın 2 bin mülteci alması gerektiğini açıklamıştı. CDU’nun Genel Başkan adayı ve Dış Politikalar Sözcüsü Norbert Röttgen ise Almanya’nın 5 bin kadar mülteciyi kabul edebileceğini belirtmişti. Ne kadar mültecinin ülkeye gelebileceğine içişleri bakanlığı karar veriyor. İçişleri Bakanı Seehofer’in onayı olmadan Almanya mülteci kabul edemiyor.





MUHALEFETİN HEDEFİNDE DE SEEHOFER

Bakan Seehofer, sadece koalisyon ortağı SPD ve kabine arkadaşlarının eleştiri hedefi değil. Muhalefet partileri de bakanı sert eleştiriyor. Yeşillerli Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth “Bakan Seehofer’in Moria mülteci kampından sadece 100 ile 150 kadar çocuğun alınacağına yönelik açıklaması içişleri bakanlığının iş yapamaz duruma geldiğini gösteriyor” dedi. Almanya’da 180’den fazla yerel yönetici de yaptığı açıklamalarla daha fazla mülteci kabul edilmesini talep etti. Seehofer’in ise bu kadar yoğun baskıya ne kadar direneceği bilinmiyor. Bakanın geri adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniliyor.