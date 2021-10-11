Herkes bu soruları soruyor!

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NİHAYET Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, geçen cuma günü düzenlenen basın toplantısında, 16 Ekim’de Başbakan Angela Merkel’in Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini açıkladı.

Ziyaretin amacı ve ele alınması planlanan öncelikli konularla ilgili soruma da, “Türkiye bizim için çok önemli ve sıkı ilişkilerimizin olduğu bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı ve ilişkilerimiz çok sıkıdır. Almanya’da milyonlarca insanın kökeni Türkiye’dedir. Bu insanlar iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Bu nedenle Alman hükümeti olarak bizim için Türkiye ile yakın, yapıcı ve karşılıklı güven içinde iş birliği yapmak çok önemli” yanıtını verdi.

Tabii detayına girmeden bölgesel ve uluslarası gelişmeleri içeren konuların görüşüleceğini de söyledi.

Merkel’in son yıllarda Türkiye’ye yaptığı her ziyaret öncesi “Niye Türkiye’ye gidiyorsun?”, “Erdoğan’ın önünde diz mi çökeceksin?”, “Destek verip Erdoğan’ı mı güçlendireceksin?” diyerek yaygara koparanlardan bu kez ses çıkmadı.

Sol Partililer’den de, Hür Demokratlar’dan (FDP) da, Yeşiller’den de çamur atan olmadı.

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Evet...

Bu yasama döneminin sonunda başbakanlığı bırakacağını 2018 yılında ilan eden Merkel, veda ziyaretlerine yaz aylarında başladı.

Bu yaz Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ı Washinton’da, Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin’i Moskova’da, Ukrayna Devlet Başkanı Wladimir Zelensiy’i Kiev’de, Polonya Başbakanı Mateusz Morawievcki’yi Varşova’da, Sırbistan Devlet Başkanı Alexandar Vucic’i Belgrad’da ziyaret edip vedalaştı.

16 Eylül’de Paris’te Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile buluşup hem birlikte sergiledikleri dayanışma için teşekkür etti, hem de veda.

Aslında yıllardır Almanya’yı yöneten başbakanlar ilk resmi ziyaretlerini Fransa’ya yapmaktadır.

Nitekim Helmut Schmidt göreve geldiği 1974 yılında Paris’te Valery Giscard d’Estaing’i, Helmut Kohl 1982’de François Mitterrand’ı, Gerhard Schröder 1998’de Jacgues Chirac’ı ziyaret etti.

Angela Merkel’de bu geleceği sürdürdü ve 2005 yılında ilk resmi ziyaretini Paris’e yaparak Jacgues Chirac ile buluştu.

Ancak 2009 yılında geleni bozarak ilk resmi ziyaretini Washington’a yaptı ve ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü.

Ama 2013 ve 2018’de yine ilk durak yeri Paris oldu.

2013’te François Hollande, 2018’de de Emmanuel Macron’u ziyaret etti.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde, belki de haftalarda Macron’la bir yerde bir araya gelip vedalaşacaktır da yeniden.

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Evet...

Geçen hafta Vatikan’ı ziyaret eden Başbakan Merkel, hem Papa Franciscus’un dualarını aldı hem de vedalaştı.

Aynı gün Roma’da İtalya Başbakan Mario Draghi ile görüştü ve veda etti.

Hafta sonu da İsrail’e giderek Başbakan Naftali Bennett ve Devlet Başkanı İsaac Herzog ile ayrı ayrı buluşup vedalaştı.

Başbakan Merkel, yarın Berlin’de İtalya Devlet Başkanı Sergio Matterella ile bir araya gelecek ve uluslararası gelişmeleri konuşup veda edecek.

Perşembe günü de İspanya’ya uçup, Avrupa Birliği’nin (AB) bütünleşmesine gösterdiği angajmandan dolayı İspanya Kralı 5. Felipe’den ‘5. Karl’ Avrupa ödülünü alacak.

15 Ekim’de Brüksel’de Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander de Cro ile ayrı ayrı bir araya gelip vedalaşacak.

16 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’da veda edecek.

Almanya’nın yeni başbakanı seçilinceye kadar Merkel, şüphesiz yurtdışına başka ‘devlet ziyaretleri’ de yapacak.

16 yıl görevde kalan Helmut Kohl, 55 ülkeye 76, 1998’de yerine gelen Gerhard Schröder, 7 yılda 72 ülkeye 97 resmi ziyaret yaptığı halde, yaklaşık 16 yıldır Almanya’nın Başbakanlığını yapan Merkel, şimdiye kadar 90’ın üzerinde ülkede 480’den fazla resmi görüşmeler yapıp toplantılara katıldı.

Merkel’in bu rekorunu kırmak muhtemelen hiç de kolay olmayacak.