Herkes bu mesajı merak ediyordu, sms ile gönderdi!

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Merkel’in mesajında, Merz’e “Hükümetini kurarken başarılar dilediği” öğrenildi. Ancak bu kutlama, Merz’in beklediği gibi kamuoyuna açık bir şekilde değil, sessiz sedasız gerçekleşti. Pazar gecesi yapılan seçimlerin ardından gazetecilerin “Angela Merkel sizi arayıp kutladı mı?” sorusuna Merz, “Şu ana kadar Angela Merkel’den bir tebrik mesajı almadım” yanıtını vermişti. Ancak Merz, bu açıklamasının ardından, “Gece boyunca yüzlerce mesaj aldım, belki de tebrik mesajını gözden kaçırmış olabilirim” diyerek bu ihtimali de dışlamadı.

BARIŞ MESAJI OLARAK YORUMLANDI

Merkel’in sözcüsü ise eski Şansölye’nin Merz’e bir sms göndererek zaferini kutladığını ve yeni hükümetini kurarken başarılar dilediğini doğruladı. Bu mesaj, iki siyasetçi arasındaki gerilimli ilişkiye rağmen, bir nevi “barış mesajı” olarak yorumlandı.

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MERKEL-MERZ GERİLİMİ

Merkel ile Merz arasındaki ilişki, uzun yıllardır inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Merkel, 2002 yılında Merz’i CDU/CSU grubunun liderliğinden uzaklaştırmış ve bu durum, iki isim arasında derin bir gerginliğe neden olmuştu. Bu yılın başında ise Merkel, Merz’i göçmen politikası konusunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğini almakla eleştirmişti. Ancak geçen yaz, Merkel’in 70. yaş günü kutlamasında iki isim oldukça samimi bir şekilde görüntülenmişti. Bu görüntüler, aralarındaki buzların eridiğine dair işaretler olarak yorumlanmıştı.

Merkel, görevden ayrıldıktan sonra siyaset sahnesinde aktif bir rol oynamaktan kaçınıyor. Ancak özellikle CDU içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor. Merz’e gönderdiği tebrik mesajı da bu sessiz diplomasinin bir parçası olarak görülüyor.