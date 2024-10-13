‘Her zaman yanınızdayız’

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GÖKA, Türk basın mensuplarını da kabul ederek son gelişmeleri değerlendirdi. Meryem Göka Köln ziyareti ve yurt dışı çalışmalarıyla alakalı Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Bizler her zaman Türk vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Biliyorsunuz, ben dört yıl AK Parti’nin Almanya temsilciliğini yaptım. Arkasından ilk defa Meclis’e girdim. Sözümüzü tuttuk, yine buradayız. Bugün, yani seçim olmadığı zamanda da biz buralardayız. Öyle söylemiştik zaten. Ben yine Dışişleri Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Dolayısıyla her yerde vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Zafer Sırakaya başkanımız var, Oğuz Üçüncü var. Şu anda üç kişiyiz yurt dışı kökenli, hatta Almanya kökenli üç vekil olduk. Kendi aramızda da ayrıca partinin dışında da bir araya gelip burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirip sonra bakanlarımıza sunuyoruz. Onlarla hangi konularda nasıl daha iyileştirme yapabiliriz diye toplantılar yapıyoruz. Üç vekil ile orada olduğumuz için bu konularda çalışmalarımızı ve gayretimizi en üst seviyeye çıkarmış durumdayız.”

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‘9 VEKİL İLE 9 BÖLGEDEYİZ’

“Biz sadece seçim zamanı değil, her zaman arazideyiz. Ben bir teşkilatçıyım. Bugün de Türkiye’de olduğu gibi yine vatandaşlarımızla 9 bölgede 9 vekilimiz var. Kimisi Stuttgart’ta, kimi Lyon’da, ben Köln’de. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz, esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Gençlerle, kadınlarla birlikteyiz. Kermeslere katılacağız. Buradaki üç günü dolu dolu, hiç ara vermeden sabahtan akşama kadar vatandaşlarımızla bir araya gelerek değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın taleplerini, sorunlarını dinliyoruz. Aklımıza gelen klasik konuların dışında da bir şeyleri var mı araştırıyoruz. Bu görüşmelerin benzerini Türkiye’de de yaptık. 81 il, 920 ilçe. Ülkenin tamamında bütün milletvekilleriyle her yere gittik.”





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MÜSLÜMANLARA IRKÇILIK

Avrupa Konseyi’nde Müslüman karşıtı ırkçılık sorununun çözülmesi için siyasi muhataplarıyla görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Göka, şöyle devam etti: “Avrupa Konseyi’ndeki siyasi muhataplarımız birçok rakamları biliyorlar, bu konunun çok ehemmiyeti olduğunu da görüyorlar. Fakat biliyorsunuz, medyada Müslümanlara saldırı olduğunda konu farklı işlenir, Müslüman saldırırsa farklı işleniyor. Medyada ön yargısız ve tarafsız bir yayın yapılması gerekiyor. Sonuçta ırkçılık herkesi tehdit eden bir zehirdir. Aşırı sağ partiler birçok ülkede etkin durumda ve Müslümanlara karşı ön yargı içeren bir dille herkesi aynı kefeye koyuyorlar. Bu insan hakları açısından da kabul edilemez bir durum. Dolayısıyla ön yargılı yaklaşmamak, durumları objektif şekilde ele almak lazım. Biz bu olayları takibi içerisinde oluyoruz ve buradaki makamların da olayları ciddiye alıp hızla sonuçlandırmalarını bekliyoruz. Burada herkesin çok sorumlu davranması lazım. Yani sivil toplum kuruluşlarının da medyanın da siyasetçilerin de herkesin çok daha sorumlu olması gerekiyor.”