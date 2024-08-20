‘Her zaman yanımızda oldular’

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ZİYARETE ilişkin açıklamalarda bulunan FİNEM Başkanı Ramazan Olmaz, “3 yıldır Ramazan iftar programımıza aksatmadan katılan değerli kaymakamımıza iade-i ziyarette bulunduk. Sağ olsun, kendisi ve ekibi her zaman sıkıntılarımızda yanımızda oldular. Hatta bugün de kaymakamlık olarak ellerinden gelen ne varsa bundan sonra da yardım edeceklerini belirttiler” dedi.

‘İFTAR ATMOSFERİ BİZİ ETKİLEDİ’

Ziyaret sırasında Kaymakam Melcher’in, Ramazan ayının olmazsa olmazı iftar yemeğinin atmosferinden çok etkilendiğini ifade ettiğini belirten Olmaz, şunları söyledi: “Kaymakam Melcher, önümüzdeki yıllarda belediye yönetimindeki, hatta aralarında AfD’nin de bulunduğu beş siyasi partinin yaklaşık 48 kişilik encümen grubunu da iftarımıza davet etmemizi bizzat rica etti. AfD grubundaki temsilcilerin tamamını tanıdığını ve onların da davet edilerek İslam topluluğunu yakından görmelerinin ve bizlerle tanışmalarının faydalı olacağını ifade etti.”

‘DÜNYADAKİ GENEL GELİŞMELERİ KONUŞTUK’

Olmaz, iade-i ziyaret sırasında dünyadaki genel gelişmelerin de müzakere edildiğini belirterek, “Ziyarette, Finem Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu olarak Kaymakam Melcher’le karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmeye IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt ile Türk-Alman İş İnsanları Grubu’ndan Metin Aydın da katıldı” dedi.

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