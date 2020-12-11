Her yıl 1.1 milyon ton kâğıt çöpe gidiyor

POSTA kutularına ‘Reklam istemiyoruz’ uyarıları yapıştırılmasına rağmen el ilanları ile ücretsiz gazete dağıtanların, posta kutularına broşür, gazete ve el ilanları atmayı sürdürdüğünü belirten Alman Çevre Yardım Kuruluşu, bunun önüne geçilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Alman Çevre Yardım Kuruluşu yöneticilerinden Thomas Fischer, “Reklam istemiyorum uyarısının posta kutularının üzerinde olması pek işe yaramadığını görüyoruz. Bunun için farklı bir yöntem denenmeli ve yeni yasa çıkarılarak ‘Reklam istiyorum’ diyenlerin posta kutularına el ilanları ile reklam broşürleri atılmalı. Amsterdam’da bu uygulanıyor. Sadece nüfusun yüzde 30’u el ilanı ve reklamları posta kutusunda görmek istiyor. Uyulama başlarsa, Almanya’da yılda 6 bin ton kâğıttan tasarruf sağlanır. Almanya’da her yıl 28 milyar el ilanı ve reklam broşürü basılıyor. Bu da 1.1 milyon ton kâğıt çöpü demek” dedi.