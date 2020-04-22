Her yeri tehdit etmişti... Mahkemeye de bomba tehdidi geldi!..

BERLİN’de görülen dava başladıktan kısa süre sonra, sanığın serbest bırakılmaması durumunda adliye binasının havaya uçurulacağı tehdidi içeren faks gönderildi. Duruşma sırasında tehdit bilgisi hâkime ulaştırılınca hâkim de bunun üzerine duruşmayı yarıda kesti. Adliye sözcüsünden edinilen bilgiye göre içeriği tehdit dolu faks Hitler selamıyla bitiyor. Davada yargılanan 32 yaşındaki aşırı sağcı sanık, sadece binaları havaya uçurma tehdidinde bulunmamış, aralarında Helene Fischer’in de bulunduğu sanatçıları, polisleri, milletvekilleri ve gazetecileri de ölümle tehdit etmişti. Aralık 2018’den Nisan 2019’a kadar tam 107 ayrı tehditte bulunan sanık, geçen yıl nisan ayı sonunda Schleswig Holstein Eyaleti’nde yakalanmıştı. Aşırı sağcı sanığın insanlardan nefret eden ve kapitalizm sistemine karşı olduğu belirtilen iddianamede sanığın hedeflerinden birinin de şiddet yoluyla kapitalist sistemi yıkmak olduğu belirtildi. Savcıya göre toplumun barışını bozmakla da suçlanan sanığın arkasında ciddi bir kitle var.