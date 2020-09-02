Her üç eş cinselden biri ayrımcılığa uğruyor

ARAŞTIRMAYA göre eş cinseller arasında iş hayatında ayrımcılığa uğrayanların oranı yüzde 30 iken, transseksüeller arasında bu oran yüzde 40’ı buluyor. Ortaya çıkan bir diğer sonuç ise eş cinseller çalıştıkları iş yerinde daha kalifiye olmalarına rağmen kendilerine düşük kalifiyede olanlarla aynı muameleyi görüyor. Aralarında üretimin de bulunduğu bazı sektörlerde ise eş cinseller ya hiç istihdam edilmiyor ya da sayıları çok düşük seviyede. Cinsel tercihini hemcinsinden yana kullananların ağırlıklı olarak sağlık, sosyal, sanat ve hizmet sektöründe çalıştıkları da ortaya çıktı.

KİMLİKLERİNİ AÇIKLAMAKTAN KAÇINIYORLAR

Federal hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne geçici olarak başkanlık yapan Bernhard Franke araştırmanın sonucuyla ilgili “Rakamlar bizim yaptığımız araştırma ve anketlerde çıkan sonuçlarla uyuşuyor. Hiç kimse Almanya’da cinsel tercihinden dolayı dezavantajlı muamele göremez” dedi. Araştırmaya göre eş cinseller iş yerlerinde sık sık mobbinge ve cinsel hakarete uğradıkları için kimliklerini açıklamaktan kaçınıyor.