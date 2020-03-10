Her üç belediye başkanından ikisi şiddet mağduru!

BIELEFELD Üniversitesi’nin araştırmasına göre ankete katılan belediye başkanlarının yüzde 64’ü şiddet gördüğünü, hakarete uğradığını ve kendisine küfür edildiğini beyan etti. Her yüz belediye başkanından 59’u katıldığı toplantılarda veya etkinliklerde kendilerine hakaret edildiğini söylerken yüzde 57’si ise makamında bile hakarete uğradıklarını belirtti. Nüfusu 100 bini geçen şehirlerin belediye başkanlarının yüzde 32’si her gün hakarete uğrayıp, tehdit aldıklarını söyledi. Dayak yiyen veya tükürülen belediye başkanı oranı ise yüzde 9. Belediye başkanlarına hakaret sadece internet üzerinden kimliği belirsiz kişilerce yapılmadığını anlatan Bielefeld Üniversitesi Çatışma ve Şiddet Araştırma Bölümü Başkanı Andreas Zick, “Durumu çok dramatik olarak değerlendiriyoruz. Şiddet artık internetin dışına çıktı” dedi.