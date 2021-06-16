BÜTÜN dünyada olduğu gibi yaşadığımız bölgede de bütün düzenlemeler koronavirüs salgını ile değişti, değişmeye de devam ediyor. Son gelişmelere ve hastalık sayılarına göre yeni tedbirler alınıyor. Bu tedbirler ve uygulamalar bazen çok hızlı değişebiliyor. Ayrıca alınan kararlarla bunların pratikteki uygulamaları da farklılıklar gösterebiliyor. Bu yazı dizimizi hazırlarken resmi açıklamaları ve resmi kanun ile genelgeleri esas aldık. Sizlere de bu resmi genelgelere uymanızı tavsiye ediyoruz. İşin kolayına kaçıp “Kontrol etmezler” dersek, sonuçları ağır olabilecek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Unutmayın, alınan bütün tedbirler her şeyden önce bizim sağlığımız için.





ÖZLEMLE BEKLEDİK

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle birçok kişi geçen yıl tatil döneminde Türkiye’ye gidemedi. Sıkıldık, bunaldık... Bu yüzden yeni tatil dönemini özlemle bekledik. Aşılama çalışmalarına hız verilmesi ve daha çok kişiyi ulaşılmasıyla birlikte kısıtlamalar az da olsa gevşedi. Bu nedenle birçok kişi Türkiye’ye gitmek için okulların tatile girmesini bekliyor. Türkiye’de tatilde depolayacağımız enerjiyle önümüzdeki yıla dinlenmiş olarak gireceğimize inanıyoruz. Haklıyız da. Ancak “Her şeyden önce sağlık” diyerek geçtiğimiz, konakladığımız her ülkede bu üç kurala mutlaka dikkat edelim: Maske, mesafe, hijyen.

Sağlıkla gidin ve sağlıkla dönün.

Sıla Yolu’nu sizler için adım adım taradık. Toplam 5 bin km yol yaptık. Türkiye’ye giderken geçeceğiniz ülkelerin son durumunu sizler için inceledik ve en güncel bilgilere ulaştık. Yaşadığınız ülkeye ve güzergâhınıza bağlı olarak hem gidişte hem de dönüşte farklı uygulamalarla karşılaşacaksınız. O yüzden yazı dizimizi okumadan yola çıkmayın.





EVRAKLARINIZ DA ARACINIZ DA HAZIR OLSUN

Yola çıkmadan önce evraklarınızı ve yanınızda bulundurmanız gereken diğer belgeleri mutlaka önceden hazırlayın. Türkiye’ye giderken tabi olduğunuz ülkenin ve Türkiye’deki uygulamalar hakkında yola çıkmadan bilgi sahibi olun. Dönüşte, riskli ülkeden giriş geliş yaptığınız için, transit geçiş yaptığınız ülkeler ile yaşadığınız ülkeye ve eyalete vardığınızda özel uygulamalar var. Mağdur olmak istemiyorsanız, günlük gelişmeleri yakından takip edin.

‘Sıla Yolu’ uzun ve yorucu bir yolculuk. Salgın gölgesinde bu sene yolculuğunuz daha da zorlu geçecek. Aracınız, bu zorlu yolculukta en önemli partneriniz olacak. Özellikle Türkiye’den dönüşlerde transit geçiş mecburiyetleri var. Aracınızın arıza yapması halinde, zor durumda kalabilirsiniz. Yola çıkmadan aracınızın bakımını yaptırın. Binlerce kilometre yapacak aracınızın yola hazır olduğuna emin olun.





GEREKLİ EVRAKLAR

* En az altı ay geçerlilik süresi olan pasaport,

* Yaşadığınız ülkeden aldığınız daimi ikâmet kartı,

* AB kimlik kartı,

* Ehliyet,

* Araç ruhsatı,

* Yeşil sigorta kartı,

* Araç başkasına aitse vekaletname,

* Hastalık ve kaza sigorta kartları,

* Otomobil kulübü kartı.





KİŞİYE VE ÜLKEYE ÖZEL BELGELER

* Giderken, Türkiye’ye giriş formu,

* Türkiye için ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu,

* Dönüşlerde, Avrupa’da yaşadığınız ülke için dijital giriş ve kayıt formu,

* Koronavirüs aşısı olduysanız belgesi veya aşı karneniz,

* Son altı ayda koronavirüs hastalığını geçirdiğinize dair resmi belge,

* Son 48 saatte yapılmış hızlı test veya son 72 saatte yapılmış PCR testi belgesi.





ARACINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

* Yolcu sayısı kadar reflektörlü yelek,

* Reflektörlü üçgen,

* İlk yardım çantası,

* Yangın tüpü,

* Çocuk koltuğu,

* Yedek ampul seti,

* Çekme halatı.

Pasaportların on yıllık geçerlilik süreleri bugünlerde dolmaya başladı. Konsolosluklar yoğun taleplere yetişmekte zorlanabiliyor. Yeni pasaportun gelmesi ve ikâmet kartlarının yenilenmesi koronavirüs sürecinde daha uzun sürebiliyor. Zor durumda kalmamak için pasaportunuzun ve ikâmet kartınızın geçerlilik sürelerini önceden kontrol edin.

Oto tamircisi Seydi Kaya, Avrupalı Türkleri uyardı: “Güvenli ve sağlıklı bir yolculuk için aracınızın eksiklerini gidermeden yola çıkmayın. Frenler, lastikler, kayışlar, amortisörler, klima ve elektronik aksamları kontrol ettirin. Motor yağı, fren yağı seviyelerine baktırın. Gerekliyle değiştirin. Yanınızda yedek yağ, yedek lastik, kriko, bijon anahtarı veya lastik tamir seti bulundurun. Silecek lastiklerinizi ve far ayarlarınızı gözden geçirin. Sağlıkla gidin sağlıkla gelin.”

Yolda istenmeyen bir durumla karşılaştığınızda öncelikle üyesi olduğunuz otomobil kurumuna haber verin. Salgın tedbirleri doğrultusunda kulübünüz sizi en güvenli şekilde yönlendirecektir.





TÜRKİYE’YE NASIL GİDİLİR?

BULGARİSTAN GÜZERGÂHI: Vatana ulaşmanın en kısa yolu. Sırbistan Pirot tüneller bölgesinin de otoyol olması ile daha çok tercih edilmeye başlandı. Sırbistan sınırı Kalotina ile Sofya arasındaki 60 km hariç, güzergâhın tamamı otoyol. Bu bölgede otoyol çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında trafiğin artmasıyla aksaklıklar yaşanabilir. Trafik işaretleri ve işaretçilerine uymanızı ısrarla tavsiye ederiz. Münih, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve İstanbul toplam 1900 km. Bu güzergâhta tek yönde yaklaşık 270 euro akaryakıt ile 100 euro vinyet ve otoyol parası ödüyorsunuz.

MACARİSTAN GÜZERGÂHI: Münih, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üstünden İstanbul toplam 2000 km. Bu güzergâhta tek yönlü olarak yaklaşık 260 euro akaryakıt ile 50 euro vinyet ve otoyol parası ödeniyor. Kuzey Avrupa yönüne gideceklerin ise Macaristan’dan sonra Slovakya ve Çek Cumhuriyeti istikametini takip etmeleri gerekiyor. Macaristan ile Sırbistan sınırı arasındaki Röszke, vatandaşlarımızın en uzun beklemele yaptıkları sınır kapısı. Salgın sonrası alınan tedbirler doğrultusunda bu yıl daha da uzun bekleme süreleri olabilir.

Kuzey Avrupa’dan Türkiye’ye gidecekler ise Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan veya Yunanistan rotasını takip ediyor. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden transit geçişlerde test istenmiyor. Ancak transit geçişlerin süresinin 12 saati geçmemesi gerekiyor. Eğer Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalma süresi 12 saati geçerse, aşı karnesi veya test ibraz edilip online kayıt yaptırılması gerekiyor.

YUNANİSTAN GÜZERGÂHI: (Son durum hakkında bilgi sahibi olmadan bu güzergahı kullanmayın.) Belirsizlik yazımızı yayına hazırladığımız tarihlerde hâlâ devam etmekteydi. Sıla Yolu güzergâhında sınırlarını en son açan ülke Yunanistan oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelgeyle ülke kara sınır kapılarının Türklere kısıtlamalı olarak açıldığı duyuruldu. Genelgeye göre, AB üye ülke vatandaşlarıyla bu ülkelerde daimi oturum ve çalışma izinleri bulunan kişiler ülkeye giriş ve çıkış yapabilir. Fakat uygulama farklı. Sıla Yolu yazı dizimizi yayına hazırladığımız tarih itibarı ile Yunanistan’ın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne olan sınır kapısı Evzoni hâlâ kapalıydı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ise bütün sınır kapılarını açtığını duyurmuştu.

Sıla Yolu’na çıkmadan önce güncel gelişmeleri mutlaka takip edin. Ani değişiklikler olabilir. Güzergâh üstündeki ve yaşadığınız ülkenin son 10 gün içinde bulunduğunuz riskli ülkelere göre yeni uygulamaları olabilir. Aynı günlerde, özellikle de hafta sonu yola çıkan izinciler nedeniyle sınırlarda uzun beklemeler oluyor. Hafta arası yola çıkmak size kolaylık sağlayacaktır. Geri dönüşlerde ise Türk sınır kapılarında perşembe ve cuma en çok bekleme olan günler.

ALMANYA DÖNÜŞTE DİKKAT

* AB üyesi ve Schengen bölgesinde.

* Para birimi euro.

* Türkiye’den dönüşlerde eğer bu ülkede yaşıyorsanız www.einreiseanmeldung.de internet adresinden dijital giriş kayıt formunu doldurma mecburiyeti var. (Altı yaşından itibaren)

* Türkiye’den dönüşlerde, en az 14 gün önce her iki doz aşınızı da olduğunuza dair aşı karnesi veya son altı ayda Kovid-19 geçirdiğinize dair resmi bir belge ile giriş yapabilirsiniz.

* Türkiye’den dönüşlerde, yukarıdaki şartları yerine getiremeyenlerin, 48 saatlik antijen veya 72 saatlik PCR negatif test sonucunu beyan etmesi mecburi.

* Son iki maddeki şartları yerine getirmeyenlere on günlük zorunlu karantina var.