Her şey daha güzel bir Wiesbaden için...

HESSEN eyaletinin başkenti Wiesbaden’de Türk işletmelerin de yer aldığı Westend mahallesi sakinleri, uyuşturcu kullananların istilasına uğraması üzerine çocuklarının güvenliğinden endişe ediyordu. Westend mahallesi yerel yönetimi bu sorunu çözmek için Hessen İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılında başlattığı ‘Kompass’ güvenlik programına başvurdu. Eyalette kentlerin güvenlik amaçlı katıldığı programa ilk kez bir mahallenin başvurduğu kaydedildi.





CADDE KAPATILDI

Mahalle program çerçevesinde okullar, esnaf, veliler, siyasiler ve güvenlik birimleri düzenledikleri toplantılarda yapılacak işleri masaya yatırdı. Mahalle idaresi, Wellritz Caddesi’ni araç trafiğine kapatarak işletmelere rahat nefes alma imkânı tanıdı. Program çerçevesinde şehir ve federal polisten birer memur, birlikte mahallede devriyeye çıkmaya, vatandaşın belediye kurumlarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olmaya başladı.

ALKOL YASAKLANDI

Kameraların yerleştirildiği Platz der Deutschen Einheit adlı meydan ve bağlantı caddeleri için alkol ve silah taşıma yasağı getirildi. Alkol yasağı ile birlikte sosyal kurumlardan yardım alan alkol bağımlılarının, buluşmak için farklı mekânları seçmeye başladıkları ifade edildi. İyileşme mahallede sokaklara gelişigüzel atılmış eski mobilya konusunda da yaşandı. Wiesbaden Belediyesi bunun için geliştirilen app ile bildirim almaya, gelişigüzel atılan mobilyayı kısa sürede toplamaya başladı.‘ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ’

Şehir polisi Frank März ile federal polis memuru İnan Güder vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevinde bulunduklarını ifade ettiler. Sosyal kurumlarda kısa sürede gözle görülür bir iyileşme kaydedildiğini belirten März ve Güder, “Vatandaş bizi örneğin park cezası yazan, suçluyu takip eden emniyet gücü olarak düşünmemeli. Elbette halkın güven duygusunu artırmak istiyoruz. Ama biz aynı zamanda vatandaşın sorunlarına da çözüm odaklı çalışıyoruz. Biz kurumlarla vatandaş arasında köprü görevi görüyoruz. Vatandaşla birlikte işbirliği ve güven ortamına kısa zamanda ulaşacağımıza, mahallede olası her türlü sorunu birlikte aşamacağımıza inanıyoruz” dediler.

WESTEND’DE İŞSİZLİK YÜKSEK

18 bin kişinin oturduğu Westend’de mahalle sakinlerinin yüzde 47’si göçmen. Mahallede oturanların yüzde 58’ini 18-49 yaş arası insanlar oluşturuyor. Mahallede farklı ülke vatandaşlarının gittiği beş cami var. Kentte işsizlik oranı yüzde 7 iken, Westend’de bu oran yüzde 12’ye çıkıyor. Mahalleye yeni taşınanların oranı ise yüzde 26. Mahalleye yeni taşınanların büyük bölümünü Doğu Avrupa ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Polis, zaman zaman aynı konutta birden fazla aile tespit edebiliyor.

Şehir polisi Frank März ile federal polis memuru İnan Güder, “Vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıyoruz” dediler.