Her şey çarşamba günü belli olacak

TELEKONFERANS aracılığıyla yapılacak zirve sabah saat 10.00’da başlayacak ancak ne kadar süreceği ise belirsiz. Başbakan Merkel, Noel’den önce, çarşamba günü tam karantinaya girilmesini istiyor. Bu durumda tüm okullar, kreşler ve süpermarketler dışında tüm iş yerleri kapanacak. Sosyal temas en aza düşürülecek. Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Hafta ortasından önce gerekli tüm tedbirleri kesinlikle almak zorundayız. Artık bekleyemeyiz. Geciktirme dönemi bitti” dedi. Bazı eyaletler tam karantinanın çarşamba gününe kalması durumunda insanların iş yerleri kapanmadan Noel hediyesi alışverişi için akın etmesinden korkuyor ve bu nedenle pazartesi gününden itibaren tam karantina kararı aldı. Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, “Durum ilkbahardakinden çok daha vahim. İnsanlar artık fazla dikkat etmiyor. Rahat hareket ediyor. Bu çok tehlikeli. Böyle devam edemeyiz. Aksi takdirde tıbbi bakım güvencede olmaz” dedi.