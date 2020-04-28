Her öğrenci okula gidecek
Almanya’da yaz tatili öncesi mutlaka her öğrenci okula gidecek. Karar, eyalet eğitim ve kültür bakanlarının Başbakan Angela Merkel ile yaptığı telekonferans toplantısında alındı.
TOPLANTININ protokolünde, “Her öğrenci yaz tatili başlamadan mutlaka okula gidecektir” cümlesine yer verildi. Alınan karar Almanya’da 11 milyon ilk ve orta dereceli öğrenciyi kapsıyor. Ancak öğrencilerin okullarda ve sınıflarda virüse karşı nasıl korunacağı, alınan güvenlik önlemlerinin nasıl işletileceği ve öğrencilerin teneffüs ile koridorlarda sosyal mesafeyi nasıl koruyacağı ise bilinmiyor. Hükümet, daha öce aldığı kararla herkesin en az 1.5 metre mesafeyi korumasını zorunlu kılmıştı.
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