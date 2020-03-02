‘Her kullanılmayan oy ırkçılara yarar’

NÜRNBERG Büyükşehir Belediye adayları, Verena Osgyan (Yeşiller), Marcus König (CSU), Thorsten Brehm (SPD), ve Ümit Sormaz (FDP) toplantı öncesi içi tamamen yenilenen Eyüp Sultan Camisi’ni gezdikten sonra konferans salonuna geçtiler. Burada DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan açılış konuşması yaparak, konukları selamladı ve DİTİB faaliyetleri hakkında bilgi verdi.





DEMOKRAT PARTİLERİ DESTEKLEYİN!

TİN sözcüsü İsmail Akpınar’ın sunumdaki toplantıda, büyükşehir adayları, seçimlere katılmanın ve demokrat partilerin adaylarını desteklenmesinin önemine vurgu yaparak her kullanılmayan oyun ırkçılara yarayacağının altını çizdiler. Adaylar, yerel seçimlerde yabancıların da oy kullanabilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek Türk ailelerle üç kuşaktır Nürnberg’de birlikte yaşadıklarını söylediler.