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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Her iki Alman’dan birine göre 2030’da AfD iktidar!

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Her iki Alman’dan birine göre 2030’da AfD iktidar!

Almanya’da Yougov’un yaptığı son anket sonuçlarına göre her iki Alman’dan biri, tüm partilerin mesafeli durduğu aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin 2030 yılında iktidar olacağına inanıyor.

ALMANYA’da toplumdan her geçen gün büyük destek gören aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin önümüzdeki 10 yıl içinde federal hükümette yer alacağına olan inanç artıyor. Yapılan son kamuoyu yoklamasına göre halkın yüzde 48’i 2030 yılında AfD’nin iktidar olacağı görüşünde. Tam tersini düşünenlerin oranı ise yüzde 29.

YÜZDE 54’Ü KARŞI
Geçen hafta Thüringen Eyalet Meclisi’nde yapılan başbakanlık seçiminde FDP adayı Thomas Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla başbakan seçilmesi, ülkede deprem etkisi yarattı. Olaylı seçimden sonra halkın nabzını yoklayan YouGov’un ortaya çıkardığı sonuçlara göre her dört Alman’dan biri AfD’nin eyaletlerde iktidar otağı olmasına olumlu bakıyor. AfD’nin federal hükümette yer almasında sorun görmeyenlerin oranı ise yüzde 19. Halkın yüzde 54’ü AfD’nin hükümete girmesine karşı çıkıyor. FDP’li adayın AfD’nin oylarıyla seçilmesini demokrasi sorunu olarak görenlerin oranı da yüzde 54. YouGov’un 7 ila 9 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete 18 yaşından büyük 2 bin 74 kişi katıldı.

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