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Haber Giriş: 07.07.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Her hafta birbirinden farklı pazubant takan kaptanın hikayesi...

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Her hafta birbirinden farklı pazubant takan kaptanın hikayesi...
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İspanya'da La Liga 2 ekiplerinden Huesca, her deplasman maçında farklı kaptanlık pazubandı ile çıkıyor. Sebebi nedir, gelin birlikte bakalım.

Kaptanlık pazubandı, çoğunlukla taraftarların dikkat ettiği bir şey değildir ancak İspanya'da Huesca taraftarları, tüm sezon boyunca kaptan Jorge Pulido'nun koluna dikkat kesildi.29 yaşındaki oyuncu, 21 deplasman maçının tamamında farklı pazubant giydi ve bunu da gittikleri şehirleri yüceltmek için yaptı.

Her hafta birbirinden farklı pazubant takan kaptanın hikayesi...
Şehirlerin tarihinden ya da özel yerlerinden esinlenerek kaptanlık pazubantı hazırlatan kulüp, iç sahada ise sadece Mirandes maçında koronavirüs ile mücadele veren sağlık personellerini hatırlatmak için özel bir tasarım kullandı. Huesca ayrıca, her deplasman maçı sonrasında özel olarak hazırlanan kaptanlık pazubandını ev sahibi takıma hediye etti.
Her hafta birbirinden farklı pazubant takan kaptanın hikayesi...

La Liga'ya çıkmak için mücadele veren Huesca'nın kaptanı Pulido'nun kolunda seneye Barcelona ya da Real Madrid'e özel bir tasarım da olabilir.
Her hafta birbirinden farklı pazubant takan kaptanın hikayesi...

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