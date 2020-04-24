Her gün corona virüs testi

İspanya Ligi'ne corona virüs nedeniyle Mayıs ayına kadar başlanması beklenmiyor. Ancak ligin yeniden oynanması gündemde. İspanya Ligi yönetimi de ligin oynanmaya başlanması durumunda her gün oyuncu ve teknik heyete corona virüs testi yapılmasını istiyor.

İspanya Ligi, konuyla ilgili bir protokol hazırladı ve kulüplerle diğer Avrupa Liglerine gönderdi.

23 sayfalık protokol sağlık ekipleri ile işbirliği yapılarak hazırlandı. Protokol de ligin başlamasından önce 4 bölümlük bir antrenman planı ön görülüyor. Protokolde henüz antrenmanların ne zaman başlayacağına dair bir plan yer almadı ve İspanya Ligi, Mayıs sonundan itibaren başlamasını da beklemiyor. ESPN, Perşembe günü birden çok kaynağa dayandırdığı haberinde İspanya'da liglerin yeniden başlaması

durumunda 2021'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.