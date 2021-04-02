“HERNE’de doğdum, burada yaşıyorum. 2004’ten beri de aktif olarak siyaset içindeyim. 2007’den beri SPD üyesiyim. Uyum Meclisi’nden Belediye Meclisi’ne kadar her alanda partim için çalışmalar yaptım. Ancak son zamanlarda sosyal demokrat bir partiye yakışmayacak şekilde horlandım, geri plana itilmek istendim, aşağılandım. 2019’da komisyon başkanlığı için aday bile gösterilmedim. Yaşadıklarım yüzünden sağlık sorunlarım oldu, hastaneye düştüm, psikolojim bozuldu. İftiralar, karalamalar... Her gün bir kâbusla uyanıyorum. Dolayısıyla 30 yıldır çalıştığım işimi kaybettim, dava açtım kazandım. Hastalığım yüzünden görevlerime ara verdim, ama bir belirsizlik söz konusu değildi. Partim beni bilgilendirmeden parti yönetiminden uzaklaştırdı. Komisyonlardaki görevlerimden de uzaklaştırmak istediler ancak bu yasal olmadığı için karşı çıktım, yapamadılar. SPD Herne ve NRW Eyalet yönetimine yazdığım maillerime yanıt alamadım. Alman basınında yaşadığım süreçle ilgili pek çok haber çıktı. Belediyede komisyon üyeliklerim devam ediyor. Gazetecilerin neden yönetimden uzaklaştırıldığım yönündeki pek çok sorusuna SPD Herne yönetimi elle tutulur bir gerekçe gösteremedi, görüşme talepleri reddedildi.”





Nurten Özçelik, kendisi göçmen kökenli olduğu hatta kadın olduğu için hep ikinci plana itildiğini, belediye başkanlığı, komisyon başkanlığı gibi görevlere doğrudan aday gösterilmediğini, SPD Herne Teşkilatı içinde ırkçı bir yaklaşımla karşı karşıya olduğunu iddia ederek, bu durum komisyonlarda konuşulup düzeltilene kadar üyeliğini dondurma kararı aldığını ifade etti.





SPD: SEÇİMİ KAYBETTİ

Özçelik’in iddialarına, SPD Herne sayfasında SPD Herne Fraksiyon Başkanı Udo Sobieski imzasıyla bir kamuoyu bilgilendirme notu yayımlanarak cevap verildi. Özçelik’in iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “2 Kasım 2020’de yapılan komisyon başkanlığı seçimini kaybetti. Bu demokratik sonucu bugüne kadar kabullenemedi. O günden sonra kendisi belediye komisyonları ve fraksiyon oturumlarına katılmadı. Fraksiyon çalışmalarına ve komisyon oturumlarına devam etmek için kabul edilemeyecek şartlar ileri sürdü. Bu koşullarda kendisinin artık çalışmalara katkı sunacağı bir ortam kalmamıştır. Bunların hepsi kendisine şahsen iletildi. Ayrıca 10 Şubat günü fraksiyon başkanı tarafından kendisine şahsen, 15 Şubat’ta yapılacak özel fraksiyon oturumunda yönetimden uzaklaştırılması konusu ve yeni görevlendirmelerle ilgili karar verileceği bildirildi. Konuşma sonunda da gündem kendisine iletildi.”