Her gün 10.5 saat...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Yıllarca otel duvarında sergilenmişti... Bu tablolar 100 milyon dolara satıldıYıllarca otel duvarında sergilenmişti... Bu tablolar 100 milyon dolara satıldı!#Picasso
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
HABERLERAvrupa Haberleri

Her gün 10.5 saat...

#Almanya#Medya İletişim Araçları#Media Activity Guide
Her gün 10.5 saat...

Almanya’da medya ve iletişim araçlarını kullanma süresi rekor düzeyde arttı. Özellikle koronavirüs salgını döneminde 2020 ve 2021 yıllarında artış gözlendi.

Haberin Devamı

SevenOne Media tarafından yapılan ‘Media Activity Guide’ araştırmasına göre, 2021’de Almanya’da 14-69 yaş aralığında bir kişi günde ortalama 10.5 saat televizyon, internet ve radyo kullandı. Buna telefonlaşma, mesajlaşma ve e-mail yazışmaları da dahil edildiği zaman genel anlamda medya araçlarını kullanma süresi 13 saate yükseldi. Bu rakam bir önceki yıla göre 20 dakika daha artış gösterdi. Bu, bir insanın iş ve uyku dışında geri kalanını medya araçlarıyla geçirdiği anlamına geliyor.
Yapılan araştırmaya göre bir kişi günde ortalama 238 dakika televizyon izliyor. İnternet kullanımı ise 149 dakika. Günde yaklaşık ortalama 100 dakika radyo dinleniyor. Bunun yanı sıra paralel olarak iki medya aracını aynı anda kullananların sayısı da arttı. Yaklaşık her üç kişiden biri televizyon seyrederken internete giriyor. Salgın döneminde medya kullanım alışkanlıkları da etkilendi. Buna göre internet üzerinden alışveriş artarken, televizyonda izlenen ürünlerin internette araştırılması oranı da artış gösterdi. Araştırma, Almanya genelinde 14 yaş üstü 3 bin 21 kişi üzerinde röportaj yöntemiyle gerçekleştirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Medya İletişim Araçları#Media Activity Guide

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!