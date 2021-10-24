Her gün 10.5 saat...

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SevenOne Media tarafından yapılan ‘Media Activity Guide’ araştırmasına göre, 2021’de Almanya’da 14-69 yaş aralığında bir kişi günde ortalama 10.5 saat televizyon, internet ve radyo kullandı. Buna telefonlaşma, mesajlaşma ve e-mail yazışmaları da dahil edildiği zaman genel anlamda medya araçlarını kullanma süresi 13 saate yükseldi. Bu rakam bir önceki yıla göre 20 dakika daha artış gösterdi. Bu, bir insanın iş ve uyku dışında geri kalanını medya araçlarıyla geçirdiği anlamına geliyor.

Yapılan araştırmaya göre bir kişi günde ortalama 238 dakika televizyon izliyor. İnternet kullanımı ise 149 dakika. Günde yaklaşık ortalama 100 dakika radyo dinleniyor. Bunun yanı sıra paralel olarak iki medya aracını aynı anda kullananların sayısı da arttı. Yaklaşık her üç kişiden biri televizyon seyrederken internete giriyor. Salgın döneminde medya kullanım alışkanlıkları da etkilendi. Buna göre internet üzerinden alışveriş artarken, televizyonda izlenen ürünlerin internette araştırılması oranı da artış gösterdi. Araştırma, Almanya genelinde 14 yaş üstü 3 bin 21 kişi üzerinde röportaj yöntemiyle gerçekleştirildi.