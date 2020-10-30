Her Avrupa maçı sonrası biraz daha düşüyoruz

Türk kulüplerinin Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar almasıyla birlikte UEFA ülke sıralamasında ülkemizin düşüşü sürüyor. PUAN FARKI AÇILIYOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Leipzig'e; Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un da Villarreal'e yenilmesinin ardından UEFA ülke sıralamasında bir basamak daha düşerek, 13. sıradan yükselme hayali de şimdilik suya düşmüş oldu.

İskoçya ve Ukrayna temsilcilerinin iyi performanslarını sürdürmesi de ülke sıralamasında 13. sırada kalmamızın bir başka sebebi.

Rangers'ın Avrupa Ligi'ndeki performansı ve son olarak Lech Poznan'ı 1-0 yenmesi üzerine İskoçya 11. sıraya yükselirken, Ukrayna ise 12. sıraya geriledi. Bu sonuçların ardından ülke puanı açısından iki rakibimizle olan fark ise biraz daha açıldı. 2 ÖN ELEME TEHLİKESİ

Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021-2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Bu olası senaryodan temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un kalan maçlardaki iyi performansı ile kurtulmak da mümkün.