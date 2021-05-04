Her 5 Start-Up’tan biri göçmen kökenli

FRIEDRICH-Naumann Vakfı ile Alman Start-Up’cılar Birliği, 2 bine yakın Start-Up şirketini inceledi. Bunlardan 354’ünün göçmen kökenliler tarafından kurulduğu ortaya çıktı. ‘Migrant Founders Monitor’ adlı rapora göre göçmenlerin ‘risk alma’ya daha yatkın olduğu ve ‘iş kurarken büyük düşündükleri’ belirtildi. Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, iş kurmada bu tür özelliklerin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

‘ZORUNLULUKTAN GİRİŞİMCİ OLUYORLAR’

Araştırmaya göre yabancı ülkede doğanlar ortalamanın üstünde akademik diploma notuna sahip. Her üç göçmen kökenli Start-Up kurucusundan biri, şirketini en az 100 milyon euroya satma hedefi koyuyor. Genel ortalamada ise bu oran yüzde 20. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Almanya Uyum Vakfı Genel Müdürü Gonca Türkeli-Dehnert, önemli bir detaya dikkat çekiyor. Türkeli-Dehnert, “Geçmiş dönemlerde ve günümüzde göçmen kökenliler iş piyasasında daha az şansa sahip oldukları için zorunluluktan dolayı girişimci oluyorlardı. Günümüzde ise girişimciler çoğunlukla akademik diplomaya sahip ve para kazanmak için fırsat olarak gorüyor” değerlendirmesinde bulundu.

FİNANSMAN EN BÜYÜK SORUN

Ancak birçok alanda olduğu gibi Start-Up alanında da göçmen kökenliler iş kurarken gerilerden başlamak zorunda kalıyor. Araştırmaya göre finansman en büyük sorunlardan biri. Start-Up kurucuları ortalama 2.6 milyon euro dış finansman desteği bulurken göçmen kökenliler ortalama 1.1 milyon euro yabancı sermaye ile işe başlıyor. Araştırmayı değerlendiren uzmanlar yabancılar açısından bürokratik ve dil engelinin en zorlayıcı konulardan biri olduğuna dikkat çekiyor.