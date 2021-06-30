Her 4 kişiden biri göçmen kökenli

FEDERAL İstatistik Dairesi’nin mikro nüfus sayımı verilerine bakılarak hazırlandığı belirtilen BİB raporunda, son yıllardaki göçmen kökenli nüfus artışına neden olarak Avrupa ülkelerinden gelen yeni iş göçü ile kriz bölgelerinden gelen sığınmacılar gösterildi. Göçmen kökenlilerin Almanya genelindeki demografik dağılımının bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterdiği vurgulanan raporda, doğu eyaletlerindeki kentlerde göçmen nüfus oranın yüzde 8 dolayında kaldığı belirtilirken, Batı Almanya kentlerinde bu oranın Bremen örneğinde olduğu gibi yüzde 36.5’e çıktığı ifade edildi. Yükseklik oranına göre diğer büyük metropollerdeki dağılım ise şöyle; Hamburg yüzde 33.9, Berlin yüzde 33.1, Münih yüzde 27.6. İŞ OLANAKLARI FAZLAYSA...

Dağılım bilgilerinin açıklandığı raporda Bremen, Berlin ve Hamburg gibi kentlerin Almanya’ya yeni gelenler için çekici özelliğe sahip oldukları, bu nedenle göçmen kökenli oranının diğer yerleşim bölgelerine göre daha yüksek olduğu vurgulandı. Aynı zamanda uluslararası arenada etkin olan büyük işletmelerin faaliyet gösterdiği Hessen ile Baden-Württemberg eyaletlerinde göçmen kökenli oranının yüzde 34.4 ve yüzde 33.8 olduğuna dikkat çekilerek, iş olanaklarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşma görüldüğü ifade edildi. Kişinin şahsen kendisinin Alman vatandaşlığı olmadan dünyaya gelmiş olması ya da ebeveynlerden en az birisinin Alman vatandaşlığı olmadan doğmuş olması durumunda insanlar göçmen kökenli veya göç geçmişine sahip (Migrationshintergrund) olarak tanımlanıyor.