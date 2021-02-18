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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Her 3 şirketten biri kısa süreli iş yardımına başvurdu

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Her 3 şirketten biri kısa süreli iş yardımına başvurdu
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Almanya’da korona salgınının ekonomiye olan etkisi giderek belli olmaya başladı. Alman ekonomi araştırma enstitüsü Ifo, korona nedeniyle her 3 şirketten birinin çalışanlarına kısa süreli iş sunduğunu açıkladı.

ŞİRKETLERİN yüzde 31’inin kısa süreli iş için devlet yardımına başvurduğu belirtildi. Aynı zamanda birçok şirketin de eleman çıkarmak zorunda kaldığı kaydedildi. Öte yandan salgın nedeniyle çalışanların net maaşları da 2020 yılında bir önceki yıla göre ortalama yaklaşık yüzde 0.6 oranında düştü. Federal İstatistik Dairesi, 2007 yılında bu yana yıllık net maaş ortalamalarını istatistiklerde değerlendiriyor. Maaşlardaki düşüşe karşılık ise tüketim ürünlerinde ortalama yüzde 0.5 oranında artış gözlendi.

 

 

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