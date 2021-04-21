Hepsini solladı, ilk sıraya yerleşti

ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) sonra ülkede en uzun süre iktidarda söz sahibi olan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ‘halk partisi’ konumunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. CDU ile ‘kardeş parti’ CSU arasında yaşanan başbakan adayı kavgası yüzünden muhafazakâr kanada destek azalırken, başbakan adayını kavgasız, dövüşsüz belirleyen Yeşillere olan destek ise arttı. Muhafazakâr kanadın CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i değil, ‘büyük kardeş’ CDU lideri ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’i başbakan adayı gösterme kararı alması kan kaybına yol açtı. 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere kadın aday Annalena Baerbock liderliğinde katılma kararı alan Yeşiller ise CDU/CSU’yu sollayıp ilk sıraya yerleşti.

İKİNCİ KADIN BAŞBKAN MI GELİYOR

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa; Yeşiller yüzde 28, CDU/CSU yüzde 21, SPD yüzde 13, Hür Demokrat Parti yüzde 12, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 7 oy alacak. Bu verilere göre başbakan adayı tartışmaları öncesi oy oranı yüzde 28 olan CDU/CSU yüzde 7 oy kaybına uğrarken Yeşiller’in oy oranı yüzde 6 artmış oldu. 2017’de yapılan genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 32.9, SPD yüzde 20.5, AfD yüzde 12.6, FDP yüzde 10.7, Sol Parti yüzde 9.2 ve Yeşiller yüzde 8.9 oranında oy almıştı.

Kamuoyu yoklamalarının şekillenmesiyle birlikte, Almanya’da Yeşiller’li başbakan hesapları da gündeme geldi. Angela Merkel’den sonra Yeşiller’in Eş Başkanı Annalena Baerbock’un Almanya’nın ‘ikinci kadın başbakanı’ olmasının beklendiği belirtildi. Yeşiller’in FDP ve SPD ile ‘trafik lambası koalisyonu’ (kırmızı-sarı-yeşil) veya SPD ve Sol Parti ile ‘yeşil-kırmızı-kırmızı’ koalisyon hükümeti kurabileceği belirtildi. Ayrıca Yeşiller’in CDU/CSU ile ‘siyah-yeşil koalisyon’ oluşturma opsiyonu da var.