‘Hemen harekete geçmeliyiz’

İKLİM değişikliğine karşı ‘Gelecek için Cumalar’ hareketinin öncüsü Greta Thunberg, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte, iklim felaketi tehlikesine karşı mücadeleyi geleceğe erteleme yerine bir an evvel harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Thunberg, Paris Sözleşmesi’ndeki hedeflerin çok uzak hedefler olduğunu, küresel ısınmayı durdurmak için bu hedeflerin yetersiz kalacağını söyledi ve “Biz bu belirsiz, uzak, çok varsayımsal hedeflere odaklanmayla yetinmeyi bırakıp kendimizi değiştirmemiz lazım. Şu anda insanlık geriye kalan karbon bütçesini tüketiyor. Bu bittikten sonra 2030 ya da 2050 hedefinin bir yararı yok. Biz şimdi harekete geçmeliyiz. Acilen uyanmalıyız. Hangi noktada olduğumuzun artık farkına varmalıyız ve neler yapılması gerektiğini görmeliyiz” dedi.

ÖNCE ZENGİN ÜLKELER

Yüksek oranda sera gazı salımıyla küresel ısınmaya en çok sebep olan zengin ülkeleri kararlı adımlar atmaya ve önü açmaya çağıran Thunberg “Bizim içinde yaşadığımız dünya parçası Paris Sözleşmesi’ne yön verme sorumluluğu üstlendi. Sözleşmenin hayata geçmesi için zengin ülkelerin başı çekmesi, ilk adımları atması gerekir. En çok kaynak ve imkânlara sahip olan ülkelerin yol göstermesi mantıklı ve ölçülü” diye konuştu.

KARBON BÜTÇESİ 7 YIL SONRA BİTİYOR

Paris Sözleşmesi’yle Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (İPCC), küresel ısınmayı sanayi öncesine oranla 1.5 derecenin altında sınırlama hedefi koydu ve bu hedefe ulaşmak için bir karbon bütçesi belirledi. Karbon bütçesi insan faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı salımı miktarını 420 milyar tonla sınırladı. 2018’de sera gazı miktarı 42 milyar ton olarak tespit edildi. Bu durumda karbon bütçesi miktarı 7 yıl sonra bitiyor.