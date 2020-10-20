Hemen frene basmazsak, ölüm vakaları patlar

KORONAVİRÜS salgınının seyrini inceleyen Max Planck Enstitüsü virüs uzmanı Viola Priesemann, acil önlemlere gidilmezse, çok büyük ölüm vakalarının yaşanacağı uyarısında bulundu. Berlin’de yayınlanan Taz gazetesine konuşan virüs uzmanı Viola Priesemann, acil önlemler olarak sıkı bir seyahat yasağı ve 2-3 hafta evden çıkmamayı önerdi. Aksi takdirde virüsün şu an riskli olmayan kent ve bölgelere de sıçrayacağını kaydeden Priesemann, o zaman düğmeye basmanın çok geç olacağını, kontrolden çıktıktan sonra salgını tekrar takip altına almanın çok zor olduğunu ve çok daha sıkı önlemlerin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

‘ÖNCEDEN GÖRÜYORUZ’

Priesemann şöyle dedi: “Salgının seyrine bakarak gelecek günleri önceden görüyoruz. Ama birkaç haftayı önceden görmek zor. İlkbaharda gördük, insanlar alışkanlıklarını değiştirirse, vaka sayıları hemen düşüyor ve bulaşma riski de azalıyor. Şimdi ölü sayısının düşük olması virüsün zayıfladığı anlamına gelmiyor. Bu, hastaların yaşıyla bağlantılı. Virüs şimdiye kadar gençler arasında yaygın. O nedenle fazla ölüm vakası olmadı. Ama bu gidişle maalesef kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Ölü sayısı haftada 150-300’e çıkacak. Şu andaki salgının seyri bunu gösteriyor.”

‘NEDEN KONTROLDEN ÇIKIYOR’

Priesemann salgının nasıl kontrolden nasıl çıktığını ise şöyle anlattı: “Bir bölgede vaka sayısı artıyorsa, orada sağlık idareleri salgının peşinden yetişemiyor demektir. Kontrolden çıkınca takibi çok zor. Bu kırılma noktası birden veya yavaş yavaş gelebilir. Biz şimdi birçok bölgede bu noktadayız.

İkinci dalganın girmediği bölgelere seyahati çok sıkı sınırlarsak, buralarda patlamasını önleriz. İkinci dalganın girdiği bölgelerde ise vaka sayısını hızla düşürmek için sert kısıtlamalara gidilmeli. Ancak o zaman salgının yayılmasını kontrol altına alabiliriz. O zaman kısıtlamalar tekrar kalkar.

Benim arzum, 2-3 hafta evden çıkılmaması. Sayılar düşünceye kadar. O zaman aileler Noel Bayramı’nı birlikte kutlayabilir. Almanya’ya ikinci dalga geç girdi. O nedenle şanslıyız. Avustralya ikinci dalgayı hemen söndürdü. Çünkü erken kapandı. Hemen frene basarsak, zinciri kırarız.