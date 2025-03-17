Hem taze borç hem tasarruf nasıl olacak?

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16’şar kişiden oluşan 16 heyette toplam 256 kişi tarafından yapılacak görüşmelerde, alt yapı yatırımlarına yönelik 500 milyar Euro hacimli Özel Varlık Fonu’nun yanı sıra savunma sistemine bir o kadar devlet desteğinin hangi alanlara aktarılacağının yanı sıra tasarrufun da etkin bir oynayacağı belirtildi. Almanya’nın 10’uncu başbakanı olmaya hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in sadece harcamalara değil, tasarrufa da ayrı bir önem verdiği ve özen gösterdiği vurgulandı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, ülke genelinde memur sayısının azaltılacağını, bürokrasinin küçülteceğini ve Yurttaş Parası ödemelerinde kesinti yapılarak milyarlarca Euro tasarruf yapmayı hedeflediklerini açıkladı. SPD’nin yeni oluşturulacak hükümetin tasarrufa önem vermesinden yana olduğu belirtildi. SPD’de sol kanadın önde gelen isimlerinden Ralf Stegner, görüşmelerde tasarruf pazarlıklarının da önemli bir yer tutacağına dikkati çekti.

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ÖNLEM ALINMAZSA AÇIK BÜYÜR

Federal düzeydeki bakanlıklarda belirli birimlerle ilgili olarak oluşturulan federal sorumlular, makamlarının iptal edilmesi yoluyla yılda 70 milyon Euro tasarruf yapılabileceğine dikkat çekilirken, bütçe uzmanları 2025 yılı bütçesinde 8 milyar Euro açık bulunduğuna işaret ettiler. Önlem alınmaması durumunda bu açığın 2028 yılına kadar 40 milyar Euro’yu bulacağı belirtildi. Aynı zamanda başbakanlık binasının genişletilmesi planlarından vazgeçilmesi durumunda 777 milyon Euro tasarruf yapılacağını da hatırlattılar.