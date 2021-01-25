Hem Merkel’den hem de halktan özür diledi

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak’ta 16 eyalet Başbakanı ile korona virüs salgınına ilişkin kısıtlamaları değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Ülkenin geleceğine ve koronavirüs mücadelesine ilişkin kararların alınacağı önemli bir toplantıda ardından Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow’un Candy Crush oynadığı ortaya çıktı. Ramelow, katıldığı bir televizyon programında, toplantı sırasında Candy Crush oynadığını itiraf etti. Toplantı sırasında diğer eyalet başbakanlarının bazılarının Sudoku oynadığını, bazılarının ise satranç veya Scrabble oynadığını ifade etmesi özelikle muhalefet çevresinde ve medyada “Böyle önemli bir toplantıda yaşanılan ciddiyetsizlik” olarak sert eleştiriler yönetildi. Ramelow, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Sol Partililerin bir etkinliğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’i küçümseyici “Merkelchen” (Küçük Merkel, Merkelcik) ifadelerini de kullanan Ramelow, pazar akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şansölye’nin adını küçümsemek bir erkek cehaletiydi. Bunun için içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.