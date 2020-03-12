Hem kalplerini hem paralarını çaldı!

EDİNİLEN bilgiye göre, 44 yaşındaki Michael Müller’in dolandırıcılık sistemi şöyle çalışıyor: Önce kendini kadınlara Amerikalı bir subay olarak tanıtan Müller, onların gönlünü kazandığına emin olduktan sonra evlenme teklifi ediyor. Ardından hasta olduğunu ancak hiçbir sağlık güvencesi olmadığı için sağlık giderlerini cebinden ödediğini söyleyerek kendini acındırıp borç para istiyor. Bu sistemle kandırdığı çok sayıda kadınının parasını alıp kaçan Müller’in en az 200 bin Euro cebe indirdiği tahmin ediliyor. Polisin her yerde arayıp bulamadığı Müller hakkında son olarak uluslararası yakalama emri çıkarıldı. Basına dolandırıcının fotoğrafını da dağıtan polis, onu gören veya tanıyanların, Ramstein polisine ait 06371 92290 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.