Hem İsrail’i hem polisi protesto ettiler

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FİLİSTİN derneklerinin, başkent Berlin’de İsrail soykırımı ve polis şiddetini protesto etmek üzere düzenlediği gösteriye binlerce kişi katıldı. Berlin Emniyet Teşkilatı binası önünde toplanan göstericiler, daha sonra Filistin ve Lübnan bayraklarıyla Friedrich Caddesi’ne kadar yürüdü. İsrail’in Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”, “Filistin’e özgürlük”, “Terörist İsrail”, “Boykot İsrail” ve “Soykırımı durdurun” sloganları atıldı. Göstericiler üzerinde “İsrail’in kanlı soykırımını durdurun. Ateşkes şimdi”, “Filistin ve Lübnan’da sudan fazla kan akıyor”, “Demokrasinin şiddete değil, saygıya ihtiyacı var”, “Bizimle olman için Müslüman olmana gerek yok, insan olman yeterli” ve “Filistin özgür kalacak” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.



Eylemde yapılan konuşmalarda 1 yıldan beri devam eden Filistin’e destek gösterilerine polisin sebepsiz müdahale ettiği vurgulandı. Eylemciler, polisin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve gösterilerin bundan sonra da süreceğini açıkladı. Basına da tepki gösteren eylemciler, Alman medyasının gerçekleri yansıtmadığı söyledi. Yürüyüş güzergâhı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı. Polis, Filistin’e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına polis araçlarını koyarak gerilimin artmasını önledi. Gösterinin sonunda polis 3 kişiyi gözaltına aldı.​​​​​​Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da binlerce kişi Filistin’e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Dam Meydanı’nda toplanan eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirdi ve Lübnan’a da sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. Göstericiler, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekânın bulunduğu caddelerden geçerek Müzeler Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren eylem, Müzeler Meydanı’ndaki konuşmalarla sona erdi.