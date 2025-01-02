‘Hem göçmensin, hem de kadınsın... Boşuna okuyorsun!’

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1971 yılında, 18 yaşındayken eğitim için ablasının yanına Duisburg’a gelen Türkan Yılmaz, önce Krefeld Yüksekokulu’nda Elektrik Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. Başarıyla geçen dört yılın ardından yüksek frekans dersi sırasında yaşadıkları hayatını değiştirdi. “Frekans dersinde hoca bana taktı ve ilk imtihandan itibaren hep zayıf not verdi. Ben de bu dersi son sömestre kadar uzattım” diyen Yılmaz, ikinci denemesinde ise Alman profesörün şu sözlerini asla unutmamış: “Bayan Yılmaz, hem göçmensiniz hem de kadınsınız. Almanya’da Elektrik Mühendisliği okumanız boşuna. İş bulamazsınız. En iyisi siz gidin, başka bir işte çalışın.” Bu sözler, Dr. Yılmaz’ın mühendislik kariyerine son noktayı koyarken, ona başka bir yolun kapılarını açtı.





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‘HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIM’

Aynı dönemde, Duisburg’da sosyal projelerde yer alıyordu. Bir kilisenin anaokulunda tercümanlık yaparken, oradaki papaz Volker Onasch kendisine cesaret vererek şunları söyledi: “Türkan, neden kendi diplomanı yazmıyorsun? Sana her türlü desteği sağlayacağım.” Yılmaz, bu teşviki hayatının dönüm noktası olarak tanımlıyor: “O dönemde hem çalıştım, hem üniversite bitirme tezimi yazdım, hem de iki çocuğumu büyüttüm. Volker Onasch’a hep minnettarım.”





İŞÇİ KADINLARIN HİKÂYESİ

Duisburg Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan Yılmaz’ın diploma tezi, Almanya’ya tek başına gelen Türk işçi kadınların yaşamlarını ele alıyordu. Tez çalışması, hocası tarafından büyük takdir topladı: “Hocam, ‘Gerçekten tek başına gelen işçi kadınların olduğunu bilmiyordum, bunu sizden öğrendim’ dedi. Çalışmamın kitap olarak basılmasını önerdi. Daha geniş kitlelere ulaşması için dijital bir formatta yayımladık.”

GERİ DÖNÜŞÜ UNUTMAK MECBURİYETİNDEYDİM

Türkiye sevgisi ise Türkan Yılmaz için hep özel bir yer tuttu. Almanya’ya gelirken Kapıkule sınır kapısından geçerken hissettiklerini şöyle anlatıyor: “Güzel ülkem Türkiye’m, yurt dışı eğitimim en fazla beş yıl sürecek diye düşünüyordum. İçimde hep ülkeme dönüp hizmet etme arzusu vardı.” Bu hayalini 40 yıl sonra gerçekleştiren Yılmaz, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 7 yıl boyunca ders verdi: “Ülkeme hizmet ettiğim için çok mutluyum. Şimdi ise torunlarımla vakit geçiriyor ve emekliliğin tadını çıkarıyorum.” Türkan Yılmaz’ın hikâyesi, azim ve inançla hayatın en zorlu dönemeçlerinden dahi başarıyla geçilebileceğinin bir kanıtı. Hem Türkiye’de hem Almanya’da, örnek bir başarı öyküsü olarak anlatılmaya değer!