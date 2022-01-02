Hem endişeli hem de umutlu konuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro F.Bahçede ama...Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro F.Bahçe'de ama...'#Daum
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...#İnsan Safarisi
Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu! Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…#Asiye Ateş
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
Burcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorumBurcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorum#Burcu Esmersoy:
HABERLERAvrupa Haberleri

Hem endişeli hem de umutlu konuştu

#Omikron #AVRUPADAN HABERLER#Koronavirüs
Hem endişeli hem de umutlu konuştu

Almanya yeni yıla yine koronavirüs salgını gölgesinde girdi. 2021’in sonuna doğru Güney Afrika’da ortaya çıkan Omikron varyantıyla salgında yeni bir bilinmez yaşanırken, aşıya rağmen artan vaka sayıları nedeniyle yılbaşından kısa bir süre önce kısıtlamalar yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, virüsün hızla yayıldığına dikkati çekerken, Omikron varyantından dolayı aşı olmayanlar için endişeli olduğunu belirtti. Lauterbach, ilk aşının bile iki hafta sonrasında hastalığın ölümcül etkisini azalttığını belirtirken, herkesi bir an önce aşı olmaya davet etti. Aşı yaptırmayanların, “Salgın bitiyor” gibi bir algıya kapıldığını belirten Lauterbach, bunun yanlış olduğunu söyledi. Bakan, şu ana kadarki araştırmalara göre Omikron’un, Delta varyantına göre daha hızlı yayılırken, etkisinin daha az olduğunun ortaya çıkmasının tedbiri bırakmak anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı. Lauterbach, Danimarka ve Britanya adasında Omikron varyantına yakalananların çok azının hastaneye gitmesinin nedeninin bu ülkelerde yaşlılardaki aşılama oranının Almanya’ya göre yüksek olmasına bağladı.

Hem endişeli hem de umutlu konuştu
Sağlık Bakanı öte yandan Berlin’de yapılan resmi yılbaşı kutlamalarına canlı olarak bağlandı. Korona salgınıyla ilgili umutlu konuşan Lauterbach, gelecek yıl salgınla ilgili olarak tünelin ucundaki ışığın görülmeye başlanacağını belirtti. Bakan, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isterken, aşılamanın salgınla mücadeledeki en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron #AVRUPADAN HABERLER#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell