Hem endişeli hem de umutlu konuştu

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FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, virüsün hızla yayıldığına dikkati çekerken, Omikron varyantından dolayı aşı olmayanlar için endişeli olduğunu belirtti. Lauterbach, ilk aşının bile iki hafta sonrasında hastalığın ölümcül etkisini azalttığını belirtirken, herkesi bir an önce aşı olmaya davet etti. Aşı yaptırmayanların, “Salgın bitiyor” gibi bir algıya kapıldığını belirten Lauterbach, bunun yanlış olduğunu söyledi. Bakan, şu ana kadarki araştırmalara göre Omikron’un, Delta varyantına göre daha hızlı yayılırken, etkisinin daha az olduğunun ortaya çıkmasının tedbiri bırakmak anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı. Lauterbach, Danimarka ve Britanya adasında Omikron varyantına yakalananların çok azının hastaneye gitmesinin nedeninin bu ülkelerde yaşlılardaki aşılama oranının Almanya’ya göre yüksek olmasına bağladı.