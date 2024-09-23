Hem destek hem köstek

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‘YEŞİLLER’LE ORTAKLIK OLMAZ’
Evet...
Ana muhalefet kavgasız, dövüşsüz başbakan adayını belirledi.
Ya muhtemel ortak veya ortaklar?
Alman Anayasası’nın 23 Mayıs 1949’da kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şimdiye kadar hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oranda oy alamadığı için hep koalisyon hükümetleri kuruldu.
Yapılan kamuoyu yoklamaları, seçimlerden en güçlü parti olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılan CDU/CSU’nun en az bir, belki de iki ortağa ihtiyaç duyacağını göstermektedir.
Böyle olduğu halde CSU lideri Markus Söder, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi, aynı gün “Bizim için ‘siyah yeşil (CDU/CSU-Yeşiller) koalisyon imkânsız” dedi.
Hatta çok açık bir biçimde “CSU, böyle bir ortaklığı engeller” tehdidinde bile bulundu.
CDU lideri Friedrich Merz de daha şimdiden ortalığı kızıştırmamak için “Şu anki görünüşüne göre Yeşiller’le ortaklık olmaz” açıklamasında bulundu.
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CDU, Almanya’nın en yoğun nüfuslu eyaleti KRV’de ve Schleswig-Holstein’da Yeşiller’le ortaklık etmektedir.
Hatta Baden-Württemberg’de Yeşiller’li başbakanın küçük ortağıdır CDU.
CDU, Saksonya’da Yeşiller ve SPD ile Brandenburg’da da SPD liderliğindeki koalisyon hükümetine Yeşiller’le birlikte ortaklık etmektedir.
Evet...
Hem CDU’nun hem de ‘kardeş parti’ CSU’nun tüzüklerinde “Sağ popülist AfD ile de Sol Parti ile de kesinlikle işbirliği yapmayacağız” denilmektedir.
Almanya’daki özgürlükçü demokratik sistemi, hukuk devletini devre dışı bırakmayı hedefleyen ve bir çok eyalette “kesinleşmiş aşırı sağcı” kategorisine alındığı için faaliyetleri Anayasa Koruma Teşkilatları tarafından izlenen AfD ile ortaklık edilmemesi yerindedir.
Bu şarttır...
Buna kimsenin itirazı olmamalıdır.
CDU/CSU YANLIŞ YOLDA
Ama başta iklim koruması, karbondioksit salınımının azaltılması için benzinli ve mazotlu yeni araçların 2035 yılı itibariyle trafiğe çıkmasına izin verilmeyip elektrikli otomobil üretimine ağırlık verilmesi, yenilenebilir enerji üretiminin hızlandırılması gibi alanlarda farklı bir tutum sergileyen ve demokratik bir parti olan Yeşiller’e CSU’nun ortaklık kapısını daha şimdiden tamamen kapatılmasını ve CDU’nun da buna “kerhen destek” vermesini anlamak mümkün değildir.
Almanya’da iktidarı devralmaya göz diken CDU/CSU yanlış yoldadır.
Demokratik partiler birbirleriyle konuşmalı, gerekirse ortaklık etmelidir.
“Yeşiller’le ortaklık imkansız” diyen Markus Söder, CDU lideri Friedrich Merz’in başbakan adayı olmasına tam destek verirken, bu tutumuyla da “köstek” olmaktadır.
Merz’in başbakan olması yolunu kapatmaktadır.
Söder’in bu tutumunda ısrar ve inat etmesi, her şeyden önce Almanya’nın ve bu ülkede yaşayan insanların zararına olacaktır.
Bu gerçek de hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir...