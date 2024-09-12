Helmut Kohl’ün terzisi Hulusi Batır, ebediyete uğurlandı

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HULUSİ Batır, Çorum-Alaca’da terzi dükkânı işletiyordu. 1960 yılında dükkânını başka birine devredip Almanya’ya çalışmaya geldi. İlk kuşak ‘misafir işçilerden’. Geçtiğimiz günlerde uzun yıllar yaşadığı Köln’de yaşamını yitiren Batır için önce Köln Ömerül Faruk Camii’nde cenaze namazı kılındı, ardından naaşı defnedilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi. Hem Almanya’daki hem de Çorum’daki cenazede sevenleri son görevlerini yerine getirdi. Babasının çok saf ve temiz bir insan olduğunu belirten iş insanı Hasan Batır, şunları söyledi:

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“Almanya vizesi çıkınca Çorum Alaca’daki kurulu terzi dükkânını hiç para almadan ‘Kazanınca borcunu ödersin’ diyerek birine devredip Almanya’ya gelmiş. Dükkânı alan kişi de içindeki tüm makine ve malları ertesi yıl satıp ilçeyi terk etmiş. Babama da hiç para vermemiş. Babam, Almanya’da tüm mahallelinin terzilik işlerini yapardı. Pantolon paçasını yapar, söküğünü diker çoğu kişiden para almazdı. Bizim ütülerimizi anneme bırakmazdı. Evimiz, çocukluk yıllarımızda camiye çok uzaktı. Babam hepimizi hafta içi ve hafta sonu istirahat etmeden uzun yıllar hep camiye götürdü.”

‘BAŞBAKAN KOHL BABAMA GELİRDİ’

“Almanya’nın başkentinin Bonn olduğu yıllarda ülkenin uzun yıllar başbakanlığını yapan Helmut Kohl, babamın iş yerine kapanış saatlerinde gelir, babam da onun ölçüsünü alır elbisesini dikerdi. Aralarında geçen diyaloğu bize sürekli anlatırdı, biz de can kulağıyla dinlerdik. Çok temiz bir hayat yaşadı, memleketi Çorum-Alaca’da çok hayır işleri yaptı. Akrabalarını ve yoksulları ömrü boyunca gözledi. Ömrünün son on gününde hepimizle helalleşerek, hatta şakalaşarak aramızdan ayrıldı.”

Cenazeye katılan Hulusi Batır’ın sevenleri de kendisinden hep iyi sözlerle bahsetti.