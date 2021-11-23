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Hells Angels’a şafak baskını

#Almanya#Hells Angels’A Şafak Baskını#AVRUPADAN HABERLER
Hells Angels’a şafak baskını

Almanya’nın Köln kentinde sabah erken saatlerde ‘Hells Angels’ adlı motosiklet çetesine yönelik baskınlar yapıldı. Baskına, 200’den fazla özel tim görevlisi katılırken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin yanı sıra, Hessen, Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden özel tim destek amaçlı Köln’deki baskınlara katıldı.

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SABAH saat 06.00’da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 16 ev arandı, bilgisayarlara ve cep telefonlarına el konuldu. Baskınlar, Hells Angels’ın Köln bölge sorumlusu Fatih K.’nın eski yol arkadaşı ve sağ kolu olan Saman B.’yi öldürtmek istediği gerekçesiyle gerçekleştirildi. Saman B.’ye yönelik saldırı 23 Ekim’de hareket halindeki bir araçtan açılan ateşle gerçekleşti. Saman B.’nin son anda saldırıyı fark edip park halinde bir aracın arkasına saklanarak kurtulduğu belirtildi.

Hells Angels’a şafak baskını
Saman B.

İkilinin uzun yıllar iyi arkadaş oldukları ancak Saman B.’nin zaman içinde örgüt lideri Fatih K.’ya karşı itiraz etmeye başladığı kaydedildi. İnternet üzerinden videolar yayınlayan Saman B., Fatih K.’nin uyuşturucu ticareti, şantaj ve fuhuştan para kazandığı gibi suçlamalarda bulundu. Bunun üzerine Hells Angels liderinin, Saman B.’nin görüldüğü yerde öldürülmesi emri verdiği iddia edildi.

Hells Angels’a şafak baskını

 

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#Almanya#Hells Angels’A Şafak Baskını#AVRUPADAN HABERLER

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