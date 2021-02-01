Helikopterde doğum yaptı!

3 kilo 620 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Mama Sonja Lammers (24), Papa Tobias (24) ve oğulları Martin Timotheus

Kadının normal doğum tarihinden bir gün önce doğum sancısı tuttuğu ve helikopterin hastaneye varmasına birkaç dakika kala doğum yaptığı belirtildi. Alman Otomobil Kurumu (ADAC) sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada Almanya’da helikopterde çok ender doğum yapıldığı, en son 1992 yılında böyle bir olay yaşandığı belirtildi. ADAC sözcüsü, “28 yıl aradan sonra yeniden helikopterde doğum yapıldı. Korona salgını döneminde bebek bizim için büyük bir mutluluk ve hediye oldu” dedi. Bebeğini helikopterde dünyaya getiren Sonja Lammers ise, “Eşimi helikoptere bindirmediler. O otomobille hastaneye gitti. O hastaneye varana kadar baba olmuştu bile. Sanırım her yerde bu doğum konuşuluyor” dedi.

