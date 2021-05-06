Helge Braun’un doktora tezine incelenme

Başbakan Angela Merkel’in en yakın danışmanlarından biri olan Braun, üniversitenin kararını bizzat kendisi Ttwitter hesabından duyurdu. Braun, “Bugün Giessen Üniversitesi’nin benim talebim üzerine yayınlarımın bir bölümündeki ve diğer yazarların tezimle sonuçlarını inceleyeceğini kamuoyuna duyurdum” dedi. Giessener Allgemeine Zeitung gazetesi, ocak ayında bir kişinin Helge Braun’un akademik teziyle ilgili standartlara uymadığı yönünde ihbarda bulunduğunu yazdı.