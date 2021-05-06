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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 06.05.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Helge Braun’un doktora tezine incelenme

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Helge Braun’un doktora tezine incelenme

Giessen Justus-Liebig Üniversitesi, Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’un akademik doktora tezinin bilimsel standartlara uyup uymadığını kontrol edecek.

Başbakan Angela Merkel’in en yakın danışmanlarından biri olan Braun, üniversitenin kararını bizzat kendisi Ttwitter hesabından duyurdu. Braun, “Bugün Giessen Üniversitesi’nin benim talebim üzerine yayınlarımın bir bölümündeki ve diğer yazarların tezimle sonuçlarını inceleyeceğini kamuoyuna duyurdum” dedi. Giessener Allgemeine Zeitung gazetesi, ocak ayında bir kişinin Helge Braun’un akademik teziyle ilgili standartlara uymadığı yönünde ihbarda bulunduğunu yazdı.

 

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