Helga Reuter’i de kaybettik

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ALMANYA’nın dünya genelinde tanınan otomotiv sanayi devi Daimler Benz’in (Mercedes) eski yöneticisi, Türk dostu Edzard Reuter’in ardından eşi Helga Reuter de yaşamını yitirdi. 27 Ekim’de 96 yaşında yaşamını yitiren eşi Edzard Reuter’i kaybetmenin üzüntü ve acısına dayanamayan 87 yaşındaki Helga Reuter de aramızdan ayrıldı. Helga Reuter’in 17 Kasım’da Stuttgart’taki evlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Sonradan Batı Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan babası Ernst Reuter, Nazi döneminde 1935 yılında kaçarak kendilerine kucak açan Türkiye’ye sığındığı için çocukluğunun ve gençliğinin bir bölümünü orada geçiren ve ailesiyle birlikte 1946 yılında ülkesi Almanya’ya dönen Türk dostu Edzard Reuter’le 52 yıl evli kalan Helga Reuter, eşi Edzard’ın toprağa verilmesini bile göremedi. Farklı kökenden, farklı dinden ve farklı kültürden insanların barış içinde birlikte yaşamalarına katkı amacıyla 1995 yılındaki kurdukları Helga-Edzard Reuter Vakfı’nda yıllardır aktif olarak görev alan Helga Reuter, 15 Kasım’da yapılması öngörülen, ancak eşinin ölümü nedeniyle ocak ayına ertelenen vakfın geleneksel ödül törenini de göremeden aramızdan ayrıldı.