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Helal sertifikalandırmada dev adım

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#KÖLN#Endonezya Helal Ürün Güvencesi Yürütme Kurulu#HELAL
Helal sertifikalandırmada dev adım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 12:21

Helal sertifikalandırmada Endonezya’nın dünyaca bilinen BPJPH şirket yetkilileri, İslam Toplumu Milli Görüş’ün (IGMG) Avrupa Helal Sertifika Enstitüsü’nü (EHZ) ziyaret etti. EHZ Genel Müdürü Burak Yılmaz, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

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Endonezya Helal Ürün Güvencesi Yürütme Kurulu (BPJPH) yetkilileri kurumumuza yaptığı ziyaret ve denetimde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ‘Helal’ belgelendirme alanında ortak standart olarak kabul ettiği SMIIC 2 kriterleri çerçevesinde 3 günlük kapsamlı bir çalışma yaptı. Heyetin ziyareti sonrasında yapılacak olan değerlendirmelerle EHZ sertifikalarının Endonezya’da akredite olması tamamlanacak.” IGMG’nin yaklaşık 23 yıllık Avrupa’da helal belgelendirme yapan şirketi EHZ, bu sene ayrıca Tayland resmi helal sertifika kurumu CICOT nezdinde akredite oldu. Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile de iş birliği içerisinde olan EHZ, dünyadaki ‘HELAL’ uluslararası fuarlarda yerini alarak Müslüman tüketicilerin helal ürünlere daha güvenli erişebilmeleri için gıda ürünlerinin yanı sıra kimyasal, eczacılık ve kozmetik ürünlerde helal sertifika veriyor.

Helal sertifikalandırmada dev adım



 

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#KÖLN#Endonezya Helal Ürün Güvencesi Yürütme Kurulu#HELAL

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