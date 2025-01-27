Heilbronn’da Türk-Alman dayanışması

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TÜRK ve Alman konukların yanı sıra yardım amaçlı olan bu kültürel etkinliğe Heilbronn Belediyesi yetkilileri de destek verdi. Alman konuklar, Türk kültürünün zenginliklerini tanıma ve bu anlamlı etkinliğe destek olma fırsatı buldu. Belediye temsilcileri, organizasyonun iki toplum arasındaki bağları güçlendirmesine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Almanya’nın köklü tiyatro topluluklarından biri olan Ulm Tiyatrosu bu kültürel etkinlikte sahne aldı. Göçmenlerin hikâyelerini mizahi ve duygusal bir dille ele alan ‘Alter was Geht’ adlı oyun, izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşattı. Verilen molalarda Türk mutfağından lezzetler de sunuldu. Türk mutfağının eşsiz tatlarından oluşan yiyeceklerden elde edilen gelirlerin tamamının bağışlanacağı belirtildi. Katılımcılar, Türk kültürüne dair bu lezzetlerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

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ZORLUKLARDAN DAYANIŞMAYA

Heilbronn Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Sevinç Daş ve Türkiye Yuvarlak Masa Kulübü Başkanı Selen Şentürk, yaptıkları konuşmalarda Türk toplumunun Almanya’ya göç sürecindeki zorlukları ve dayanışmayı hatırlattılar. Aynı zamanda, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişinin yanarak hayatını kaybetmesinden duyulan üzün tüleri dile getirirken, sergilenen toplumsal dayanışmanın öneminin altını da çizdiler. Sevinç Daş, “Buradan elde edilen gelir, yardıma muhtaç çocuklar için umut ışığı olacak” diyerek bağışların önemine vurgu yaptı. Türkiye Yuvarlak Masa Kulübü Başkanı Selen Şentürk de, “Bu tür olaylar hepimize dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini hatırlatıyor. Bugün buradaki amacımız da bu dayanışmayı bir kez daha göstermek” dedi. Heilbronn’da gerçekleşen bu etkinlik, Türk ve Alman toplumları arasındaki dostluğu pekiştirmek ve yardım faaliyetlerine dikkat çekmek açısından önemli bir örnek oldu.