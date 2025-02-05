SPD panelinde gündem: Avrupa’nın geleceği ve Ukrayna savaşı

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Dr. Nils Schmid, Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusya’nın bu savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Ukrayna’yı desteklemek zorundayız. Aksi takdirde Rusya’nın saldırgan politikaları devam eder ve bu, Avrupa’nın güvenliği için büyük bir tehdit oluşturur” dedi. Schmid, Almanya’nın Ukrayna’ya silah yardımının devam etmesi gerektiğini, ancak NATO’nun doğrudan savaşa girmesinin riskli olduğunu belirtti. “Bu bir NATO savaşı değil. Almanya ve NATO ülkeleri doğrudan müdahale etmeyecek, çünkü bu büyük bir küresel çatışmaya yol açabilir” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

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SPD Reutlingen adayı Dr. Ulrich Bausch ise savaşın çözümünün sadece askeri destekle değil, diplomatik yollarla sağlanması gerektiğini söyledi. “Şu ana kadar izlenen strateji bizi çözüme götürmedi. Daha güçlü bir Avrupa inisiyatifiyle diplomatik girişimler başlatmalıyız” dedi. Bausch, daha önce İstanbul’da yapılan müzakerelere atıfta bulunarak, “Geçmişte taraflar belirli konularda anlaşmaya yaklaştı. Güvenlik garantileri, tarafsızlık ve bazı bölgelere özel statü verilmesi gibi konular yeniden masaya yatırılmalı. Savaşın sona ermesi için gerçekçi çözümler üretmeliyiz” diye konuştu.

DAHA FAZLA SİLAH MI, BARIŞ MÜZAKERELERİ Mİ?

SPD Heilbronn adayı Jens Schaefer, Ukrayna’nın sürekli silah yardımıyla desteklenmesinin çatışmayı uzattığını ve Avrupa’nın barışçıl bir çözüm için daha aktif olması gerektiğini belirtti. “Her yeni silah yardımı, daha fazla savaş, daha fazla ölüm anlamına geliyor. Diplomasiye ağırlık vermeliyiz” dedi. Schaefer ayrıca, Almanya’nın Rusya’nın hibrit savaş yöntemlerine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Rusya, sadece askeri olarak değil, dezenformasyon, siber saldırılar ve siyasi müdahalelerle de Avrupa’yı zayıflatmaya çalışıyor. Buna karşı dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA TOPRAKLARINDAN VAZGEÇİLMELİ Mİ?

Panel sırasında katılımcılar da sorularını yöneltti. Bir dinleyici, Dr. Bausch’a, “Eğer müzakere çözümse, Ukrayna’nın bazı topraklarını Rusya’ya bırakmasını mı öneriyorsunuz?” diye sordu. Bausch, doğrudan bir toprak tavizini savunmadığını belirterek, “Müzakereler toprak kaybı anlamına gelmemeli. Ancak gerçekçi bir çözüm bulmak zorundayız. Alternatif olarak savaşın süresiz devam etmesi, Ukrayna için de büyük bir yıkım olur” dedi. Başka bir dinleyici ise Dr. Schmid’e “Rusya Ukrayna’yı tamamen işgal ederse ne yapmalıyız?” diye sordu. Schmid, “Bu kabul edilemez. Ukrayna’nın askeri savunmasını desteklemek zorundayız. Rusya’nın durdurulması için gereken her şeyi yapmalıyız” yanıtını verdi.

AB VE ALMANYA’NIN GELECEKTEKİ ROLÜ

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Panelde Avrupa’nın küresel siyasetteki rolü de tartışıldı. Dr. Schmid, Avrupa’nın ABD’ye bağımlı kalmadan kendi savunmasını güçlendirmesi gerektiğini savundu. “AB, sadece ekonomik bir güç olarak değil, askeri ve siyasi bir güç olarak da kendini geliştirmeli” diye konuştu. Dr. Bausch ise Çin’in hızla büyüyen askeri gücüne dikkat çekerek, “Çin, özellikle deniz kuvvetleri alanında ABD’yi bile geride bıraktı. Avrupa, sadece Rusya ve ABD’ye değil, Çin’in de etkisine karşı dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN DÖNÜŞÜ VE ABD’NİN GELECEĞİ

Panelde ABD’nin geleceği de tartışıldı. Jens Schäfer, Donald Trump’ın yeniden başkan olması halinde Avrupa’nın yeni bir yol haritası çizmesi gerektiğini belirtti. “Trump, Avrupa’nın çıkarlarını gözetmeyen bir lider. Eğer ABD’nin politikası değişirse, Avrupa kendi başına hareket edebilecek bir konumda olmalı” dedi.

ÇATIŞAN GÖRÜŞLER, ORTAK ENDİŞELER

Heilbronn’daki SPD panelinde Ukrayna savaşı konusunda farklı görüşler öne çıktı. Dr. Nils Schmid, Ukrayna’ya askeri desteğin devam etmesi gerektiğini savunurken, Jens Schäfer ve Dr. Ulrich Bausch diplomatik çözüm yollarının öncelikli olması gerektiğini belirtti. Ancak tüm katılımcılar, Avrupa’nın küresel siyasette daha güçlü bir aktör olması gerektiği konusunda hemfikirdi. ABD’nin ve Çin’in rolü, Almanya’nın dış politikası ve Avrupa’nın güvenliği, önümüzdeki seçim sürecinde SPD’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.