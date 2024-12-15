Heilbronn’da ‘Siz yabancı mısınız? Hayır! Türküm!’ sahnede

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HEILBRONN’daki ‘Komödienhaus’ (Komedya Evi) salonunda sergilenen oyunu yaklaşık 250 Türk ve Alman seyirci izledi. Seyirciler, kültürlerarası ilişkileri mizahi bir dille ele alan oyun boyunca hem güldü hem de düşünmeye sevk edildi. Tiyatro ekibinin profesyonel performansı büyük alkış alırken, farklı kültürlerden katılımcılar bu özel gecede bir araya gelerek sanatın birleştirici gücünü bir kez daha deneyimledi.

