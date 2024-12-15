Heilbronn’da ‘Siz yabancı mısınız? Hayır! Türküm!’ sahnede

Temel IŞIK / HEILBRONN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 11:35
Heilbronn Kadınlar Derneği’nin organizasyonuyla, Almanya’nın ünlü tiyatro ekiplerinden ‘Theater Ulm’ (Ulm Tiyatro), ‘Sind Sie Ausländer? Nein! Ich bin Türke!’ (Siz yabancı mısınız? Hayır! Türküm!) oyununu sahneye taşıdı.
HEILBRONN’daki ‘Komödienhaus’ (Komedya Evi) salonunda sergilenen oyunu yaklaşık 250 Türk ve Alman seyirci izledi. Seyirciler, kültürlerarası ilişkileri mizahi bir dille ele alan oyun boyunca hem güldü hem de düşünmeye sevk edildi. Tiyatro ekibinin profesyonel performansı büyük alkış alırken, farklı kültürlerden katılımcılar bu özel gecede bir araya gelerek sanatın birleştirici gücünü bir kez daha deneyimledi.SEVİNÇ DAŞ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI
Sahneye çıkarak bir konuşma yapan Heilbronn Kadınlar Derneği
Başkan Yardımcısı Sevinç Daş, etkinliğin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Daş, “Bu oyunun burada sahnelenmesi bizim için büyük bir mutluluk. Sanat aracılığıyla farklı kültürleri bir araya getirebildik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Türk ve Alman toplumlarını bir araya getiren bu özel etkinlik, sanatın sınırları aşan etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, Kadınlar Derneği’nin ilerleyen dönemlerde de benzer kültürel projelerle toplulukları buluşturmayı planladığı da belirtildi.