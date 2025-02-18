Heilbronn’da gençler arasında kavga: 4 polis yaralandı, gözaltılar var

Haberin Devamı

CUMARTESİ akşamı, Heilbronn Marktplatz’ta birkaç genç, özellikle de iki kardeş çifti arasında tartışma çıktı. Saat 18.30 sularında, Fleiner Strasse yaya bölgesinde başlayan sözlü tartışma polis müdahalesiyle sona erdirildi. Ancak kısa bir süre sonra gençler Mosergasse yönüne ilerledi ve burada dört genç arasında fiziksel bir kavga başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmeye çalışırken yaklaşık 20 genç, polisin müdahalesini engellemeye çalıştı.

GENÇ KIZ KRİZ GEÇİRDİ

Durumun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla 11 polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis, kalabalığa dağılmaları için uyarılarda bulundu ancak iki genç kız bu uyarılara direnince gözaltına alındı. Genç kızlardan biri, psikolojik bir kriz yaşadığı için bir psikiyatri hastanesine sevk edildi. Ancak hastaneye götürülürken polis ekiplerine direnmeye ve hakaret etmeye devam etti.

Haberin Devamı

POLİS MEMURLARI YARALANDI

Olay sırasında dört polis memuru hafif şekilde yaralanırken, görevlerine devam etti. Polis, toplamda 11 gencin kimlik bilgilerini tespit etti ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.