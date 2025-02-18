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Heilbronn’da gençler arasında kavga: 4 polis yaralandı, gözaltılar var

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#Almanya#Kavga#AVRUPADAN HABERLER
Heilbronn’da gençler arasında kavga: 4 polis yaralandı, gözaltılar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:16

Heilbronn’da gençler arasında çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı, ancak yaklaşık 20 kişi engel olmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen 11 polis ekibi olaya müdahalede ederken, iki genç kız gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında dört polis memuru hafif yaralandı, soruşturma devam ediyor.

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CUMARTESİ akşamı, Heilbronn Marktplatz’ta birkaç genç, özellikle de iki kardeş çifti arasında tartışma çıktı. Saat 18.30 sularında, Fleiner Strasse yaya bölgesinde başlayan sözlü tartışma polis müdahalesiyle sona erdirildi. Ancak kısa bir süre sonra gençler Mosergasse yönüne ilerledi ve burada dört genç arasında fiziksel bir kavga başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmeye çalışırken yaklaşık 20 genç, polisin müdahalesini engellemeye çalıştı.

GENÇ KIZ KRİZ GEÇİRDİ
Durumun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla 11 polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis, kalabalığa dağılmaları için uyarılarda bulundu ancak iki genç kız bu uyarılara direnince gözaltına alındı. Genç kızlardan biri, psikolojik bir kriz yaşadığı için bir psikiyatri hastanesine sevk edildi. Ancak hastaneye götürülürken polis ekiplerine direnmeye ve hakaret etmeye devam etti.

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POLİS MEMURLARI YARALANDI
Olay sırasında dört polis memuru hafif şekilde yaralanırken, görevlerine devam etti. Polis, toplamda 11 gencin kimlik bilgilerini tespit etti ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Almanya#Kavga#AVRUPADAN HABERLER

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