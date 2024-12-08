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Heilbronn’da Çay Buluşması: Dayanışma ve Vefa

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Heilbronn Türk Kadınlar Derneği#Aslı Toroman
Heilbronn’da Çay Buluşması: Dayanışma ve Vefa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 12:29

Heilbronn Türk Kadınlar Derneği, Aslı Toroman’ın ev sahipliğinde bir çay toplantısı düzenledi. Bu anlamlı buluşmada, sıcak sohbetin yanı sıra Dernek Başkanı Hülya Salarya ve Sevinç Daş, Güngör Badestanoğlu’na emekleri ve katkıları için özel bir teşekkür anı yaşattı.

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HEILBRONN Türk Kadınlar Derneği, düzenlediği ‘Çay Toplantımız-Tee-Treff’ etkinliğiyle, üyelerini ve destekçilerini bir araya getirerek unutulmaz bir gün yaşattı. Aslı Toroman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, sıcak sohbetler, neşeli yüzler ve lezzetli ikramlar eşliğinde gerçekleşti. Gecede, Heilbronn’un birinci kuşak öğretmenlerinden Güngör Badestanoğlu’na emeklerinden ve katkılarından dolayı özel bir teşekkür anı yaşatıldı. Kendisine, Dernek Başkanı Hülya Salaryalı ve Başkan Yardımcısı Sevinç Daş tarafından bir buket çiçek takdim edildi. Bu anlamlı jest, etkinliğe katılanlar tarafından büyük alkış aldı. Başkan Yardımcısı Sevinç Daş, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, “Bu tür etkinlikler, topluluğumuzdaki dayanışmayı ve birlikteliği güçlendiriyor. Bugün burada olan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi. Dernek yönetimi, etkinliğin sonunda katılımcılara ve bağışlarıyla destek olan tüm dostlarına şükranlarını sundu. Heilbronn Türk Kadınlar Derneği, benzer organizasyonlarla toplumsal bağları güçlendirmeye devam edeceğini duyurdu.

Heilbronn’da Çay Buluşması: Dayanışma ve Vefa

Heilbronn’da Çay Buluşması: Dayanışma ve Vefa

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#AVRUPADAN HABER#Heilbronn Türk Kadınlar Derneği#Aslı Toroman

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