Heilbronn Türk Kadınlar Derneği ‘çay’da buluştu

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ETKİNLİĞE, derneğin üyelerinden Adviye Eğribaş ev sahipliği yaptı. Sohbetlerin, samimi gülüşlerin ve enfes çayların eşlik ettiği toplantı, sıcacık bir atmosferde gerçekleşti. Derneğin başkanı Hülya Sakarya, etkinliğin düzenlenmesinde her zaman olduğu gibi büyük bir özveri ve sevgiyle yer aldı. Organizasyonun başarısında emeği büyük olan Sakarya, birlik ve beraberlik vurgusuyla dernek çalışmalarını zenginleştirmeye devam ediyor. Toplantıya, Türkiye’den gelen ve derneğin kurucu üyelerinden olan Nuray Tuncay da katıldı. Katılımıyla etkinliği renklendiren Tuncay, toplantı boyunca birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Heilbronn Türk Kadınlar Derneği olarak, “Bu anlamlı organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize, bağışçılarımıza ve dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteğiyle dayanışmamızı güçlendirerek, etkinliklerimizi daha zengin hale getiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyoruz” denildi.