×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Heilbronn Türk Kadınlar Derneği ‘çay’da buluştu

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Çay Toplantısı#Tee-Treff
Heilbronn Türk Kadınlar Derneği ‘çay’da buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:10

Heilbronn Türk Kadınlar Derneği, yeni yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen ‘Çay Toplantısı’ (Tee-Treff), dernek üyeleri, bağışçılar ve Türkiye’den gelen özel konukların yoğun katılımıyla keyifli anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

ETKİNLİĞE, derneğin üyelerinden Adviye Eğribaş ev sahipliği yaptı. Sohbetlerin, samimi gülüşlerin ve enfes çayların eşlik ettiği toplantı, sıcacık bir atmosferde gerçekleşti. Derneğin başkanı Hülya Sakarya, etkinliğin düzenlenmesinde her zaman olduğu gibi büyük bir özveri ve sevgiyle yer aldı. Organizasyonun başarısında emeği büyük olan Sakarya, birlik ve beraberlik vurgusuyla dernek çalışmalarını zenginleştirmeye devam ediyor. Toplantıya, Türkiye’den gelen ve derneğin kurucu üyelerinden olan Nuray Tuncay da katıldı. Katılımıyla etkinliği renklendiren Tuncay, toplantı boyunca birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Heilbronn Türk Kadınlar Derneği olarak, “Bu anlamlı organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize, bağışçılarımıza ve dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteğiyle dayanışmamızı güçlendirerek, etkinliklerimizi daha zengin hale getiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyoruz” denildi.

Heilbronn Türk Kadınlar Derneği ‘çay’da buluştu

Heilbronn Türk Kadınlar Derneği ‘çay’da buluştu

Heilbronn Türk Kadınlar Derneği ‘çay’da buluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Çay Toplantısı#Tee-Treff

BAKMADAN GEÇME!